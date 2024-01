Menjar mandarines o taronges és un dels millors remeis contra els refredats. Les seves propietats i vitamines fan que el nostre sistema immunitari respongui correctament davant una amenaça. Aquestes peces de fruita de color taronja solen ser dolces i són molt fàcils de menjar. A més, te les pots endur a qualsevol lloc.

Més enllà del sabor deliciós i la facilitat de consum, les mandarines emergeixen com una potent eina per combatre malalties i enfortir la salut.

Des de la prevenció de la diabetis tipus 2 fins a la reducció del risc cardiovascular i el reforç immunològic, aquestes petites fruites cítriques demostren que la naturalesa té el poder d'oferir-nos no sols plaer gastronòmic, sinó també un camí cap a una vida més saludable i equilibrada.

Diabetis tipus 2

Una de les troballes més importants prové de científics de la Universitat de Western Ontario al Canadà, que han identificat un compost clau en les mandarines anomenat nobiletina. Aquest flavonoide, que es troba en altes concentracions a la fruita, ha demostrat prevenir l'obesitat i oferir protecció contra la diabetis tipus 2.

La nobiletina no només afegeix un toc distintiu al sabor de les mandarines, sinó que també actua com un defensor natural contra una malaltia que afecta milions a tot el món.

Risc cardiovascular

La riquesa en potassi de les mandarines, juntament amb flavonoides com l'hesperidina, les converteix en aliades essencials per a la salut cardiovascular. El potassi, actuant com a diürètic natural, ajuda a mantenir l'equilibri hídric i la transmissió d'impulsos nerviosos.

D'altra banda, l'hesperidina protegeix les parets dels vasos sanguinis i la pectina contribueix a reduir els nivells de colesterol perjudicial (LDL). En integrar mandarines a la nostra dieta diària, podem enfortir el nostre sistema cardiovascular i disminuir el risc de patir malalties cardíaques.

Malalties infeccioses i reforç immunològic

La vitamina C, un component clau a les mandarines, no només brinda un impuls necessari per al nostre sistema immunitari, sinó que també ajuda en la prevenció de malalties infeccioses. La medicina tradicional xinesa ja considerava la mandarina com a essencial per conservar la salut, i avui, la ciència sosté aquesta noció.

Prendre al voltant de quatre mandarines al dia ha esdevingut un complement antioxidant eficaç, proporcionant una dosi concentrada de vitamina C que pot ajudar a prevenir grips i refredats.