Sabies que el consum de maduixes pot perjudicar, en alguns casos, la teva salut?

Menjar fruita és molt sa, tot i que, no totes les fruites són aptes per tothom. Hi ha persones que per certes afeccions i problemes de salut no poden ingerir certs aliments. Avui parlarem de la maduixa, una fruita deliciosa; la qual, malgrat trobar-la durant tot l'any en supermercats, és típica de primavera. I per què la trobem tot l'any? Perquè les cultiven en hivernacles, amb unes condicions òptimes pel seu creixement. Aquesta fruita té vitamines i minerals. Però no està recomanat en segons quins casos; els vols conèixer?

Les maduixes ajuden a combatre l'anèmia, tenen una gran quantitat de fibra, són riques en calci i potassi i són un piscolabis saludable per a les embarassades per la seva aportació en àcid fòlic.

També són ideals en aquelles dietes en què es busqui baixar de pes perquè tenen molt poques calories. De fet, 100 grams de maduixes poden rondar les 30 o 35 calories.

I tu, pots menjar maduixes? / pvproductions

Aquesta fruita també pot ajudar aquelles persones amb alts nivells de colesterol i triglicèrids, ja que no només ajuden a disminuir aquests valors, sinó que també contribueixen a mantenir en bon estat els vasos sanguinis.

Tot i això, el consum de maduixes no sempre està recomanat. El primer que cal tenir en compte a l'hora d'apostar per aquesta fruita és que es recomana que siguin procedents de cultius ecològics per evitar la presència de plaguicides.

Quan evitar el consum de les maduixes?

A l'hora de consumir qualsevol aliment, cal tenir en compte si es pateix alguna patologia. En el cas de les maduixes, aquesta fruita no està indicada en els casos següents: