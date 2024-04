Vols saber com aconseguir un cos com el de Jennifer López?

Tens ganes de començar l'operació biquini? Creiem que ja és moment de posar-nos mans a l'obra perquè l'estiu està a la cantonada. Perdre pes, treure'ns aquells mixelins que ens sobren o definir el nostre cos pot ser més difícil del que molts creuen. Una bona alimentació i fer exercici cada dia és clau per aconseguir la fita que ens marquem. Però, avui, t'expliquem com aconseguir un cos tan espectacular com el de Jennifer López. La seva nutricionista, Haylie Pomroy, ens explica les claus per aconseguir accelerar el nostre metabolisme i aconseguir el pes desitjat.

Pomroy és coneguda com la nutricionista de les "celebrities". Treballa amb Jennifer López o Reese Witherspoon. El seu missatge és molt clar: cal triar els menjars correctes en els moments correctes per elevar el ritme del metabolisme i aconseguir resultats visibles al cos i també a la salut. No només es tracta d'aprimar-se, es tracta d'estar sa, tenir més energia o tenir un millor to de pell. A l'alimentació hi ha la clau.

La nutricionista proposa sis principis per tenir un metabolisme sa

Ho fa al seu nou llibre "Metabolism Revolution".

Menjar alguna cosa en els 30 minuts següents a despertar

Hi ha moltes teories sobre esmorzar o no. Hi ha qui defensa la importància d'aquest menjar i n'hi ha que prefereixen fer, per exemple, exercicis cardiovasculars al matí en dejú per cremar més greix. Pomroy és de les que creuen que cal esmorzar només aixecar-se per donar gasolina al cos. A partir d'aquí, es pot menjar un snack a mig matí i, en general, menjar aproximadament cada tres hores per mantenir actiu el metabolisme.

Aliments reals

Pomroy és defensora del "realfooding". Cal menjar aliments reals, sense processar: fruites, verdures, cereals, carn, ous, peix...

Menjar variat

Una de les raons per les quals la gent s'avorreix de les dietes és perquè sempre mengen el mateix. En la varietat d'aliments hi ha la clau per menjar sa sempre sense llençar la tovallola. Per fer-ho, Pomroy recomana planificar els menús setmanals per no caure en temptacions d'última hora per manca d'idees per preparar el menjar. La idea és combinar diferents vegetals, fruites i proteïnes durant tota la setmana.

No comptar calories

Comptar calories és un error perquè ens fa estar centrat en la quantitat de menjar i no en la qualitat. Segons Pomroy, si mengem poc, el metabolisme funciona més a poc a poc i "fins a l'enciam s'emmagatzemarà com a greix". És millor centrar-se en la qualitat dels aliments i no en la quantitat.

Menjar el que t'agrada

Menjar una cosa que ens agrada estimular la secreció d'endorfines i redueix l'estrès. Això fa que el metabolisme millori. La recomanació de la nutricionista és menjar allò que ens agrada, però de la manera més saludable possible. La pizza, per exemple, està admesa, però millor si és casolana i amb bons ingredients.

Menja el que t'agrada, mentre aconsegueixes el cos que desitges / Drazen Zigic

Exercici estratègic

Fer exercici sí, però no de qualsevol manera. No n'hi ha prou amb fer entrenaments cardiovasculars (córrer, bici, el·líptica) cal combinar-ho amb exercici de força (peses). Abans de l'entrenament, recomana menjar un snack sa (una fruita, per exemple) per estimular la crema de greix.