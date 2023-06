El Govern incorpora 17 informadors ambientals als espais naturals de la Catalunya Central. L'objectiu d'aquests vigilants, que se sumen als que ja hi ha en algunes zones de contractats pels ajuntaments, és el d'evitar la massificació i l'incivisme. No sancionaran, però sí que sensibilitzaran el visitant amb l'entorn. "Igual que hem après com accedir a un museu i no aparquem al jardí ni anem amb el gos deslligat, hem d'entendre que en un espai natural hem de fer el mateix", subratlla la secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas. Amb aquests 17, n'hi haurà 85 a tot el país: 47 als parcs naturals, i la resta a la Catalunya Central i a Girona, on ja es va implantar l'any passat. L'alt risc d'incendi és una de les qüestions que més preocupa.