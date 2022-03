Gerry Núñez (Gerard Núñez) és una d’aquelles veus que es cola sense permís a casa teva i entra al televisor per donar veu a multitud de personatges. El manresà ja fa quatre anys que es dedica al món del doblatge i ha participat en grans produccions de Disney com Ron da Error o sèries animades molt conegudes a Catalunya com Un Drama total d’illa (Super3).