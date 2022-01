La capital dels esports d’hivern a Catalunya és Puigcerdà i la disciplina que allà hi regna és l’hoquei sobre gel. Per això, en aquest cinquè capítol d’Estació d’Hivern parlarem amb els líders del Club Gel Puigcerdà: el capità, Marc Paul i l’assistent Nacho Granell perquè ens expliquin com els hi està anant la temporada. També hi haurà temps per descobrir la nova moda que arrasa a les estacions nòrdiques, les raquetes de neu.