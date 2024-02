Un incendi en la planta baixa d'un edifici de cinc pisos d'Igualada ha provocat set ferits lleus que van ser donats d'alta pel SEM i dues persones evacuades. Els Bombers han rebut l'avís a 2/4 de 5 de la matinada i han treballat en l'extinció del foc amb 13 dotacions durant més de sis hores.

L'accident ha tingut lloc al número 42 del carrer Nou de la capital de l'Anoia. Ara per ara, els efectius de Bombers encara treballen sobre el terreny i no se sap com va començar el foc, el que sí que confirmen és que va començar a la planta baixa i es va propagar pel pati interior i l'escala del bloc.