Els treballadors penitenciaris tornen a bloquejar aquest dilluns al matí els accessos a les presons de Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 i Mas d’Enric. Desenes de funcionaris de presons han col·locat de matinada pneumàtics, en alguns casos encesos, branques i pedres per evitar el pas als centres penitenciaris seguint les accions que ja van afectar els accessos d'alguns centres divendres com a senyal de protesta per l'assassinat dimcres d'una treballadora a Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), i per demanar més mesures de seguretat i el cessament de la cúpula penitenciària.