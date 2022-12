El Servei Català de Trànsit informa que aquesta matinada s'ha registrat un sinistre viari mortal a la carretera BV-2242 a l'altura del punt quilomètric 3,5 a Piera (Anoia). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 04.48 h.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via. A conseqüència de l'accident, ha mort la passatgera davantera del vehicle. La conductora ha resultat ferida menys greu i l'han traslladada a l'Hospital d'Igualada.

Arran de la incidència, s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).