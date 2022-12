Eixarcolant ha convocat els primers premis amb el nom del col·lectiu per premiara iniciatives relacionades amb l'etnobotànica. L'acte de lliurament de premis es farà de lliurament es farà el proper diumenge 18 de desembre, a les 5 de la tarda, a l’Antic Escorxador d’Igualada. Per a aquest . Aquesta cerimònia d’entrega de premis organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i que compta amb el suport de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, vol gratificar a diferents projectes de recerca i emprenedoria en el camp de l’etnobotànica, i generar un impacte positiu a nivell local en termes ambientals, socials i econòmics.

En aquesta primera edició dels guardons s’hi han presentat 18 candidatures de les quals 6 corresponen a la categoria d’emprenedoria i 12 a la categoria de recerca. En tots els casos es tracten de propostes no executades que es preveuen dur a terme al llarg de l’any 2023. D’aquesta manera els Premis Eixarcolant volen impulsar el desenvolupament de nous projectes, i per tant, els premis no són un reconeixement a allò que ja s’ha fet fins ara.

La presentació de l’entrega de premis anirà a càrrec de Jordi Còdol Montagut. El periodista anoienc presentarà l'acte i les persones que hi participaran com ara Alidé Sans, cantant en llengua occitana que ens farà gaudir amb diferents actuacions musicals per amenitzar l’esdeveniment. A l’actuació musical també s’hi sumarà la Jana Carbonell, artista visual que realitzarà il·lustracions botàniques al so de la música. Un altre moment destacable serà la ponència que realitzarà Vanesa Freixa Riba, creadora i divulgadora entorn la ruralitat.

El jurat està format per 6 persones expertes en la matèria i amb una dilatada experiència ja sigui en el món acadèmic, de l’emprenedoria, de la recerca i investigació, o fins i tot empresarial: Astrid van Ginkel, Joan Vallès Xirau, Laura Calvet Mir, Marc Talavera Roma, Robert Savé Montserrat i Xènia Torras Martí.

Per finalitzar l’entrega de premis totes les persones assistents podran participar en un tastet que els permetrà degustar diferents productes locals i de proximitat,

Els organitzadors esperen poder reunir a diferents personalitats del món acadèmic, empresarial i institucional i també a tots els participant i el públic que hi tingui interès.