Veïns de Santa Maragarida de Montbui porten la queixa sanitària fins a la porta dels serveis de Salut a Igualada

Més de tres-cents veïns de Santa Margarida de Montbui han fet una marxa per reclamar el retorn de tots els serveis d’atenció primària que van quedar retallats arran de la covid-19. La manifestació, que ha estat convocada per la plataforma "Montbui per una sanitat digna", s'ha iniciat, aquest divendres, a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de l’Ajuntament de Montbui. Des d’allà, els manifestants s’han dirigit caminant fins al Centre d’Atenció Primària Urbà d’Igualada, des d'on es dirigeix la sanitat a la comarca. Aquí s’ha finalitzat la mobilització amb una concentració i proclames reclamant que se'ls escolti.

Durant la pandèmia de Covid, el municipi de Santa Margarida de Montbui, com molts altres, va perdre alguns serveis d’atenció primària. Van deixar de tenir els serveis de pediatria, ginecologia, traumatologia i les urgències en caps de setmana i festius. Tot i que després d’aquests temps excepcionals Montbui ha recuperat la normalitat dels serveis mèdics bàsic, no ho ha fet en aquests serveis que, segons els manifestants “ens van treure i no ens els han tornat”. Actualment, si algun veí o veïna de Montbui ha de fer ús d’un d’aquests serveis o ha d’assistir a urgències a partir de les vuit de la nit i els dies festius o de cap de setmana s’han de dirigir a Igualada. Els montbuiencs titllen aquesta situació d’una centralització dels serveis mèdics a la capital de la comarca i consideren que “el servei d’atenció primària no s’hauria de centralitzar”. En aquest sentit, també consideren que es tracta d’una pràctica “elitista” perquè “Montbui és un poble amb moltes famílies de pocs recursos econòmics”. A les pancartes i als càntics, les persones assistents a la manifestació reclamen que se’ls retornin aquests serveis i demanen que “no jugueu amb la nostra salut” o “la salut de les persones no es retalla”.

El passat novembre representants de la plataforma “Montbui per una sanitat digna” es van reunir amb la directora del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia, la directora del Servei Català de la Salut de la comarca, la directora del CAP de Montbui i diferents responsables de departaments del mateix CAP. La plataforma montbuienca no s’ha conformat amb les respostes del govern ni les de salut perquè consideren que “la resposta continua sent la mateixa que en reunions anteriors” i ells defensen que no estan disposats a “permetre que es jugui amb la salut de la gent”. És per això, que l’òrgan convocant de la manifestació ha considerat concentrar-se al CAP Urbà d’Igualada perquè allà és on s’ubiquen els òrgans directius de l’Institut Català de Salut (ICS) de l’Anoia i fer així “més pressió”.

Davant de l’estació d’Igualada, al CAP Urbà, s’ha llegit un manifest on la plataforma ha assegurat que el dia 30 de novembre va enviar un comunicat als òrgans competents de Salut de Catalunya i que “precisament fins avui no hem rebut la resposta, que no deixa de ser la mateixa des de ja fa un any”. Els portaveus han culpat a aquests de les morts d’algunes malalties “quan vam deixar de comptar morts per covid ho vam començar a fer amb morts per càncer”, referint-se als pocs serveis de què disposa el municipi. Amb això també han fet referència a la resta de municipis de la comarca. Els manifestants consideren que tots els municipis haurien de tenir o “tornar a tenir” aquests serveis bàsics sense haver-se de desplaçar.

Sobre el servei de pediatria, un dels que més s’han reclamat a partir del “final de la pandèmia”, han exposat que pròximament s’obrirà un centre, també a Igualada, on només s’atendrà qüestions d’aquest àmbit. Referent això, la plataforma consideren que “no és just que tots els nens i nenes de la comarca s’hagin de desplaçar fins a Igualada per tenir a tots els i les pediatres aquí concentrats”. També han argumentat que això és la resposta que se’ls ha donat, però que “realment el que volen és estalviar-se diners, uns diners que ens pertoquen a nosaltres, volem destinar els nostres impostos a salut i educació”. Els manifestants d'aquest divendres estan convençuts de seguir la seva lluita.

CCOO ha donat suport a la manifestació

Comissions Obreres (CCOO), també ha denunciat les retallades als serveis sanitaris de Santa Margarida de Montbui i ha donat suport a la manifestació. Ha emès un comunicat en què explica la situació actual dels serveis d’atenció primària, un servei “perjudicat per la manca d’inversió durant la darrera dècada”, i posava com a exemple “d’aquesta caòtica gestió del Departament de Salut” el CAP de Santa Margarida de Montbui.

El pressupost que el Govern de la Generalitat destina per a l’atenció primària resulta “del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin una atenció sanitària integral, universal, equitativa i de qualitat per a la ciutadania”, segons exposaven els responsables de la mobilització. D’altra banda, CCOO exigeix a la Generalitat i als diferents grups parlamentaris que en la negociació dels pressupostos del 2023, s’augmenti el pressupost destinat a l’atenció primària, assolint el 25% del total per a sanitat. Com expressen al comunicat, “l’enfortiment a centres com el CAP de Montbui és essencial per garantir el dret a la salut i un bon sistema sanitari davant noves necessitats i amenaces.”