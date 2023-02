La candidatura que lidera l'actual alcalde d'Igualada, Marc Castells, es presenta a l'empara del grup Impulsem Penedès, que aquest cap de setmana ha acordat formalitzar el pacte amb Junts x Catalunya. Castells havia fet pública la voluntat de presentar-se amb el partit que va registrar (Junts per Igualada) després del fracàs de la candidatura de d'Àngels Chacón i el PDeCAT al Parlament, a les últimes eleccions catalanes, on no va obtenir representació. Aquesta formació Junts per Igualada serà una de les llistes que aportarà Impulsem Penedès al projecte de país de Junts x Catalunya. Castells veia bé el projecte de llistes independents d'Impulsem Penedès i estava esperant que hi hagués l'acord amb Junts x Cat.

D'aquesta manera, Castells mantindrà la independència, però continuarà vinculat a una de les famílies polítiques nascudes de l'etapa postconvergent. I els vots que tregui la seva candidatura a Igualada sumaran per la formació dels plenaris del Consell Comarcal de l'Anoia i de la Diputació de Barcelona, que són òrgans d'elecció indirecta a partir del resultat de les municipals. Impulsem Penedès ha celebrat aquest cap de setmana el Consell Territorial a Piera, on ha aprovat un decàleg de propostes de futur per a la Vegueria del Penedès de la que en forma part una part de l'Anoia, amb l'horitzó de l'any 2030, "Penedès 2030". El decàleg "vol deixar clar quin és el seu model de territori, i al mateix temps, reivindicant el greuge i el menysteniment del Govern de la Generalitat envers el nostre territori", ha explicat el grup. A la mateixa trobada es va aprofitar la presència dels membres del Comité Territorial d'Impulsem el Penedès, per discutir i votar la proposta de coalició electoral amb Junts de cara a les municipals 2023. Aquesta votació per tota la militància tindria lloc les primeres setmanes de març. Proposta que va ser aprovada amb un 77% dels vots escrutats. El secretari general de la formació, alcalde de Torrelles de Foix i President de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès, va signar l'acord de coalició, posant en valor la vocació municipalista d'Impulsem el Penedès, la seva implantació territorial i la voluntat de continuar essent la primera força municipal a la Vegueria del Penedès. Finalment, el Consell ha conclòs amb la interpel·lació de tots els presents a acabar d'impulsar llistes i projectes locals a tots els municipis de la Vegueria i així poder començar a detallar les línies mestres de la campanya electoral durant les properes setmanes.