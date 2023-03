FGC i l'Ajuntament milloren la seguretat i l'urbanisme en un pas a nivell de Masquefa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Ajuntament de Masquefa adequaran el pas a nivell ubicat al costat de l’estació d'aquest municipi per millorar-ne la seguretat. Amb la intervenció passarà a ser d'us exclusiu de vianants i condicionaran els carrers de l'entorn per accedir-hi. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra i Barreto, i l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete Saiz, han presentat aquest dimecres el projecte als veïns. Els canvis previstos tenen un pressupost de 2,3 milions d’euros, IVA inclòs, i està previst que els treballs comencin l’últim trimestre d’aquest any. El termini d’execució és de 16 mesos.

El president de Ferrocarrils ha destacat que “amb aquesta actuació millorem l’entorn de l’estació i contribuïm a que les persones comptin amb més espai per caminar, per desplaçar-se còmodament i per gaudir de l’entorn de l’estació”. En aquesta línia, Segarra va recordar que “la voluntat de Ferrocarrils és que les infraestructures ferroviàries puguin conviure amb el dia a dia de les persones i no suposin un element que distorsioni l’urbanisme”.

L’alcalde de Masquefa h a explicat que “el casc antic requeria d’una reforma per dignificar i modernitzar els seus carrers, i aquesta transformació ens permetrà transitar-hi de forma més amable, segura i sostenible”.

Aquest projecte, que s’emmarca en un conveni de col·laboració signat entre Ferrocarrils i l’Ajuntament de Masquefa, millorarà la seguretat ferroviària i vial del municipi i contribuirà a la permeabilitat i integració urbana de la línia Llobregat-Anoia al seu pas pel municipi.

Els treballs al pas a nivell consistiran, concretament, en la supressió del pas de vehicles, en l’adequació dels accessos i en la instal·lació de senyalització acústica i lluminosa, amb l’objectiu de millorar la seguretat de les persones quan creuin les vies. Així, a més de semàfors i senyalització fixa, s’instal·laran elements d’última generació en seguretat ferroviària com ara senyalització horitzontal LED encastada al paviment, d’activació automàtica amb el pas dels trens.

Les obres també inclouran el condicionament de tots els carrers que conflueixen en aquest pas a nivell per facilitar el trànsit per a vianants. En aquesta línia, està prevista la reurbanització del carrer Montserrat, pel qual s’accedeix al pas a nivell, i la creació d’un recorregut naturalitzat per a vianants pels carrers paral·lels a la línia de Ferrocarrils, dins el nucli urbà. Així doncs, es reurbanitzarà també part dels carrers Pujades i Escoles i del passeig de la Via.

Les actuacions previstes en aquests carrers permetran guanyar espai per als vianants i per a l’ús de bicicletes, ampliant les voreres i reduint l’espai per al pas de vehicles. També es crearà una nova plaça que inclourà un espai d’esbarjo i una zona verda. En els plafons que s’adjunten es poden conèixer més detalls d’aquestes actuacions.