El carrer de Pau Muntadas del barri de Montserrat d’Igualada compta amb un nou espai enjardinat i amb jocs infantils. Aquest dissabte s’han inaugurat les millores d’aquesta zona d’estada pels veïns que tenia un pendent molt pronunciat i ara s’ha fet més "accessible i amable", segons fonts municipals.

L’actuació ha format una jardinera que emmarca els arbres existents on s’hi ha plantat més vegetació. Alhora s’han construït un conjunt de passeres i plataformes per tal de solucionar el pronunciat desnivell d’aquest espai del barri. Per finalitzar l’obra s’han instal·lat elements infantils i mobiliari urbà per dotar de confort i punts d’oci en tot l’espai i que aquest esdevingui un lloc d’estada i trobada de veïns.

La inauguració, que ha consistit en una trobada amb els veïns amb una xocolatada i una conta contes, ha comptat amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i diversos membres del consistori. Castells ha explicat la millora d’aquest espai que “dignifica el barri i el dota d’un nou espai de trobada i oci per als veïns i veïnes i també pels nens amb els jocs infantils”. L’alcalde va recordar també “la necessitat que tots els usuaris d’aquest espai el respectin i el cuidin per tal que segueixi en bon estat i amb una vegetació com el primer dia”. En el mateix sentit, el president de l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat, José Manuel Marín, ha agraït aquest canvi al barri que “suposarà un salt endavant per la qualitat de vida del barri de Montserrat amb un nou espai verd, més accessible i atractiu pels nens i nenes”.

Abans de finalitzar l’acte, Marc Castells va anunciar el projecte de remodelació de la Plaça Sis de Juny que es troba a tocar d’aquesta zona millorada i que és una de les més emblemàtiques del barri de Monsterrat. Castells va mostrar les imatges de projecte de millora d’aquest espai que “tindrà una millor i més gran entrada ja que s’enderrocarà una nau situada al carrer Pau Muntadas, just a l’entrada de la Plaça, que permetrà que aquesta zona guanyi visibilitat i presència al barri”. El projecte de remodelació contempla, també, diverses millores a la pista de joc per tal que segueixi essent també “un punt de pràctica esportiva en convivència amb les trobades de veïns”.