La direcció d'En Comú Podem (ECP) va imposar que a Igualada havia de presentar grup propi i que havia de deixar la coalició amb el PSC que fa 4 anys els va portar a integrar-se a la llista de la candidatura Igualada Som-hi, formada per aquests dos grups i una plataforma independent. David Cid, portaveu del grup de Comuns al Parlament, ha estat aquest migdia de dijous a Igualada per donar suport al candidat de la formació a la capital de l'Anoia, Rafa Moya, i per mostra al grup la convicció que la decisió que s'ha pres "ens anirà bé".

David Cid ha explicat en una roda de premsa que "hi havia l'oportunitat" de presentar una llista pròpia i "calia aprofitar-ho". Tant el portaveu al Parlament com el candidat Rafa Moya han acceptat que el canvi d'estratègia electoral els ha suposat una trencadissa interna. Moya ha assegurat, però, que dels 40 militants, les úniques baixes que ha tingut la formació són els quatre membres de l'executiva que van plegar perquè defensaven l'opció de continuar a Igualada Som-hi i dues persones més.

Rafa Moya s'ha presentat amb la idea d'aconseguir representació a l'Ajuntament d'Igualada i la voluntat de portar la ciutat cap a "un gir d'esquerres", per tenir una ciutat més inclusiva, més democràtica i participada, on hi hagi un determini per tenir una ciutat que aposti per fer una transició ecològica, que sigui capdavantera en economia social i que defensi el famenisme però interpel·lant els homes.

Moya, que s'ha presentat acompanyat dels números 2, 3 i 4 de la llista, Carmen Pulido, Manel Terrón i Nati del Agua ha explicat que “Igualada necessita un gir d’esquerres, que posi al centre de la política municipal els veïns i les veïnes”. I ha afegit que aquests dies ja treballa amb el seu equip en l'elaboració d'un programa electoral "d'esquerres, ecologista i feminista basat en els principis de la justícia social, la solidaritat, la transparència i la participació ciutadana".

Per David Cid, la llista d’En Comú Podem d'Igualada “és una garantia de canvi, amb un projecte propi per la ciutat” i ha fet una "crida als ciutadans i ciutadanes progressistes perquè se sumin a aquesta transformació que Igualada necessita".

Amb el lideratge de Rafa Moya, Igualada En Comú Podem vol esdevenir una força decisiva per a la governabilitat a l’Ajuntament després de les eleccions municipals del 28 de maig. En aquest sentit, Cid ha manifestat que “En Comú Podem garanteix el canvi a Igualada, davant les polítiques continuistes de l'actual govern municipal de Junts". I h anunciat que tindrà el suport a la llista de Dario Castañé, que es va presentar per Decidim el 2015, i que ha mostrat com el seu referent pel que fa a la política local.