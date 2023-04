Igualada tornarà a viure el pròxim 27 de maig una nova edició de la Igualada Urban Running. Com cada any, serà una jornada carregada d’activitats esportives, culturals, solidàries, lúdiques i comercials, que com descriu el lema escollit per aquest any faran bategar igualada de blanc. La principal proposta serà el punt de recollida de sang que el Banc de Sang i teixits farà durant tot el dia a la plaça de Cal Font.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va dur a terme ahir la presentació oficial a la plaça de l’Ajuntament, acompanyat de diversos representants de les entitats i associacions que participen d’aquesta jornada esportiva, lúdica i solidària. Castells va destacar la força de la ciutat en anteriors edicions d’aquesta cursa que «transforma Igualada omplint-la d’activitat, bon ambient i visitants de fora». Aquest any el color que protagonitzarà aquest esdeveniment serà el blanc, la suma cromàtica de tots els colors. Es tracta d’una metàfora de com les diferents entitats i comerços que participen d’aquesta activitat sumen esforços per fer de dissabte 27 de maig, novament, una gran festa esportiva, solidària i també comercial.

L’activitat més matinera, a les 11, serà la classe magistral de zumba solidària, a l’escenari principal de la plaça de Cal Font, que organitza l’Associació de Prematurs de Catalunya. A la tarda tindran lloc les diferents curses i activitats esportives de la Igualada Urban Running. Més tard, a les 5 de la tarda, tindrà lloc la cursa de cotxets més gran del món, una divertida activitat on pares i mares amb els seus nadons ‘competiran’ pels carrers de la ciutat amb un ambient familiar i festiu. L’activitat anirà seguida de la cursa infantil Kids and Us.

A partir de 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà la caminada solidària de 3 quilòmetres. Aquest any se separen els participants que fan el recorregut caminant i els que el fan corrents. La inscripció d’aquesta proposta es farà presencialment al comerç Milar Martinez, lloc on es podrà realitzar la donació per l’Associació Contra el Càncer i on també es recollirà la samarreta de regal.

Entrada la tarda, a 2/4 de 8 del vespre, arribarà el torn del plat fort, la cursa de 5 quilòmetres de la Igualada Urban Running, on amb un recorregut de 2,5 quilòmetres a 2 voltes, atletes d’alt nivell i participants populars que volen viure l’experiència, seran animats pels cèntrics carrers de la ciutat plens de públic animant al seu pas i espectacles de carrer que li donaran aquest punt especial a aquesta original cursa.

Tot això amb una ciutat decorada de blanc, amb grups musicals que animaran pels carrers i amb un comerç que se suma a l’activitat a través de l’associació d’Igualada Comerç. Per acabar, arribarà el final de festa amb Ràdio Flaixbac, amb Andreu Presas i el Gran German.