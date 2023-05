L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha rebut una subvenció de més 1’5 milions per convertir l’actual magatzem municipal, l'antic espai de Calçats Ferrer, en un edifici sostenible per a usos mixtos.

L’Ajuntament montbuienc va presentar aquest projecte a la línia 2 de la convocatòria d’ajuts públics dins el programa el Programa de Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (PIREP) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilidad i Agenda Urbana del govern espanyol. El projecte montbuienc ha estat un dels escollits i ha rebut ajuts del Fons Next Generation.

Montbui guanyarà d’aquesta manera un nou equipament d’alta eficiència energètica. L’objectiu serà dotar l’equipament de solucions bioclimàtiques i encabir-hi diferents serveis municipals. Una de les condicions d’aquesta línia d’ajuts és que l’edifici estigui categoritzat d’alta eficiència a nivell energètic.

El pressupost de l’actuació és de 2’3 milions d’euros, finançats en bona part per aquesta subvenció. Des de l’Ajuntament montbuienc es continuarà treballant per aconseguir noves subvencions, per completar el finançament d'un projecte que el govern consider "molt important" i que fons municipals asseguren que "canviarà la cara a un equipament que actualment té com a funció principal la de magatzem".