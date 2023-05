La piscina municipal d’estiu d’Esparreguera començarà la temporada el dijous 15 de juny i obrirà de dilluns a diumenge d’11 del matí a 7.30 de la tarda fins al diumenge 3 de setembre. Malgrat la situació excepcional de sequera, el mes d’abril passat el Govern català va aprovar la modificació del Pla especial contra la sequera i, entre altres mesures, va autoritzar omplir les piscines d’ús comunitari per raons de salut pública i per tal que aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. Hi ha sequera però també és previst que hi hagi altes temperatures a l’estiu.

Els abonaments d’accés a la instal·lació es posaran a la venda a partir del dilluns 29 de maig a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), segons han explicat fonts municipals. El tràmit també es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Aquesta temporada, com a novetat, l’abonament a la piscina coberta de Can Pasqual donarà accés a la piscina d’estiu durant tota la temporada d’obertura. Aquest any el preu de les entrades i els abonaments varia en aplicació de la modificació de l’ordenança fiscal. Es creen quotes atenent criteris diferenciats en funció de l’etapa del cicle de vida de la persona usuària (infància, adolescència i joventut, adultesa, gent gran i pensionistes); es distingeix entre quota general i quota reduïda.