Els socialistes de Carme González han guanyat a Piera amb 23,16% dels vots a Piera, tot i que ERC no s’ha allunyat gaire perquè ha aconseguit sumar un total dels 23,12% dels vots. El PSC ha obtingut cinc regidories, una més que l’any 2019, i queda oberta als pactes per poder governar. ERC n’ha perdut una respecte a les darreres eleccions, s’ha quedat amb quatre. Seguits d’ells, hi ha Junts per Piera, amb Josep Llopart - actual alcalde - al capdavant, qui també ha perdut força, concretament, una regidoria i s’ha quedat amb tres.

Durant el darrer mandat, l’any 2020, Junts per Piera - qui estava al govern amb ERC -, el PSC i Ara és Demà (Comuns), van presentar una moció de censura a ERC, i Josep Llopart (JxP) va passar a ser el nou batlle del municipi. En aquestes eleccions, que no han arribat ni al 50% de la participació, Som Piera, amb Jordi Madrid 8aleshores alcalde d’ERC), ha aconseguit dues regidories.