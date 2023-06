ERC i Junts han empatat amb 10 representants cadascú al Consell Comarcal de l'Anoia. Respecte del 2019, els republicans, que aleshores van ser la primera força, n'han perdut un, mentre que Junts ha mantingut el nombre de consellers. En canvi, els socialistes, que fins ara en tenien 8, n'aconsegueixen 9. La CUP manté els 2 consellers que tenia fins ara, i Ara Montbui també manté l'únic que tenia. La presidència del Consell i la formació de govern queda pendent de possibles pactets. FA quatre anys, amb victòria republicana, la presidència va ser per a Junts, amb Xavier Boquete, de Masquefa, que va pactar amb Jordi Cuadras i el PSC a l'Anoia. Per obtei aquest resultat ha estat determinant la decisió de Marc Castells de situar el seu projecte local (Junts per Igualada) al servei del projecte de país de Junts.

Junts ha obtingut 72 regidors al conjunt de la comarca, ha sumat 13.389 vots i això li ha suposat tenir fins a 10 consellers. En nombre són els mateixos que ERC, però els republicans tenen 11.674 vots, però 111 regidors i això li suposa tenir 10 consellers. Els republicans tenen més pes en els pobles petits i sumen més regidors, i la representació dels consells s'obté de la suma del pes de regidors i dels vots. El PSC, per exemple, té més vots (13.100) que ERC al conjunt de la comarca, però, en canvi, té menys regidors (56). Junts té dos consellers menys ara que fa 8 anys i els mateixos que fa 4 anys. ERC, fa quatre anys, va tenir 15.378 vots i 11 consellers a l'Anoia. El PSC, per la seva part, ha tingut gairebé 4.000 vots més a la comarca que fa 8 anys (9.495, el 2015), però menys que en fa 4. Aquest cop l'abstenció ha estat superior. Ciutadans desapareix del Consell Comarcal de l'Anoia, i la seva cadira l'ocuparà VOX, que hi entra per primer cop amb un representant. Vox, que no ha aconseguit entrar a l'Ajuntament d'Igualada, ha obtingut 6 regidors al conjunt de la comarca.