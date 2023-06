Poble Actiu ha fet públic un posicionament molt crític davant de la proposta de cartipàs d'Igualada que defensa Marc Castells.El cartipàs estipula els salaris i dietes que cobraran tant els regidors de l’oposició com els del govern, així com els càrrecs de confiança del govern. Segons el regidor Pau Ortínez, “respecte al mandat 2019-2023, Junts ha proposat un increment del 33% del cost total, fet que suposarà pràcticament un milió d’euros extres a les arques municipals en el total del mandat. D’aquest increment, uns 900.000 euros són pel govern, i especialment per als càrrecs de confiança de Junts x Igualada, i 85.000 euros seran per als regidors de l’oposició. D’aquests últims, pràcticament la totalitat correspon al que percebrà Jordi Cuadras arran de la proposta de creació de la figura de cap de l’oposició. Des del punt de vista de Poble Actiu, un increment que ell rebrà en compensació per un possible pacte amb Castells”.

Junts vol passar de 8 a 11,5 jornades completes La proposta del govern de Junts x Igualada, segons la regidora Elisabet Farrés, “és una vergonya que no podem permetre, especialment quan la ciutadania té problemes per arribar a final de mes en un context de preus elevats i salaris baixos. Això només fa que generar més escepticisme polític i una major abstenció en les properes eleccions, però sembla ser que el més important és sortir-ne beneficiats personalment.” El nou cartipàs suposarà que el govern passa de tenir 8 a 11,5 jornades completes, comptant tant els regidors amb dedicació exclusiva (6) com els càrrecs de confiança. Segons la regidora Rosa Perelló, “ens sembla especialment preocupant que s’augmenti el nombre de càrrecs de confiança, això suposarà un increment de cost de més de 100.000 euros anuals a les arques públiques. Uns càrrecs que comptaran amb una retribució anual superior a 55.000 euros en la majoria de casos, un valor que dobla el salari mitjà de Catalunya. En definitiva, una vergonya!” El cartipàs marcarà la possibilitat d’entesa amb Igualada Som-hi Durant la campanya electoral, segons ha recordat el cap del grup cupaire, Pau Ortínez, "Poble Actiu va fer públic que no faria alcalde ni Castells ni Cuadras, especialment després de 4 anys de sociovergència", en relació als acords fonamentals que hi va haver entre les dues formacions, tot i que Igualada Som-hi no va formar part del govern. Pau Ortínez ha afirmat que “si es corrobora aquest pacte o qualsevol increment desmesurat del Cartipàs, donarem per tancada qualsevol entesa dels partits a l’oposició. Un increment del cost salarial i de dietes a polítics suposaria un greu perjudici per a la ciutat, ja que hi hauria menys pressupost disponible per a polítiques socials.”. Finalment, Poble Actiu afirma que es consideren l’única alternativa a tots els partits que tenen persones que passen anys vivint de la política i que mai han treballat en condicions similars a la ciutadania. Per això creu necessari congelar i fins i tot intentar reduir la càrrega salarial de polítics a l’Ajuntament d’Igualada.