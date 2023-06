El primer acord de mandat entre Junts i Igualada Som-hi fa possible que es creí la figura del Cap de l’oposició, que a la capital de l’Anoia no havia existit en els últims 12 anys del govern de Marc Castells. Una figura que hauria ser nexe entre govern i oposició i que tindrà una remuneració que, en la proposta inicial, era equiparable al sou dels tinents d’alcalde. 56.921 euros bruts anuals distribuït en 14 pagues. La resolució final, però, establirà un sou sobre els 43.000 euros, amb una reducció sobre la proposta inicial per una renúncia del regidor que ha de jugar aquest paper, el socialista Jordi Cuadras (Igualada Som-hi). A canvi, no tindrà dedicació exclusiva. En el ple extraordinari que ha tingut lloc aquest dijous també s’ha donat compte del cartipàs i s’han aprovat les retribucions de la resta de regidors i càrrecs de confinça, amb modificació (i retallada) inclosa de la proposta d’alcaldia.

L’aprovació ha arribat en un primer debat agre, llarg, amb retrets entre govern i posició, amb aturades del ple per refer la proposta que portava l’alcalde en veure que perderia la votació dels sous, i també amb acusacions creuades entre els mateixos grups de l’oposició. ERC i els cupaires de Poble actiu, que en aquesta ocasió han fent front comú, no estan d’acord amb que el Cap de l’oposició tingui una remuneració per sobre del valor de la resta de caps dels grups de l’oposició, que és de 17.000 euros. Respecten la decisió del govern de Castells, però entenen que amb aquesta assignació Castells està captant el vot de Cuadras i el seu grup per garantir l’aprovació dels temes en què es requereixi majoria absoluta. El grup de Junts va obtenir 10 regidors i es va quedar a 1 de la majoria absoluta, amb la qual cosa, en alguns temes li caldrà trobar suports externs.

Ha estat un primer acord amb imprevisió, perquè per crear la figura del Cap de l’oposició calia introduir canvis en el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i aquestes modificacions cal aprovar-los per majoria absoluta. En un primer moment, a l’hora de votar una esmena que hi havia presentat ERC, la secretària ha recordat que calia majoria absolutat. ERC acceptava la figura del Cap de l’oposició, però demanava que no tingués una retribució especial i que disposés dels mateixos mitjans que els altres grups. Els portaveus dels grups de l’oposició cobren 17.000 euros, després d’una actualització segons IPC, i el Cap de l’oposició, Jordi Cuadras, en cobra 43.000.

La primera votació sobre l’esmena d’ERC va comptar amb els vots en contra de Junts (10), l’abstenció d’Igualada Som-hi (5), i els vots a favor d’ERC i Poble Actiu (6). Amb aquests 10 vots a favor no es va arribar a la majoria absoluta. Castells, aleshores, va ordenar una segona votació, i va trobar el canvi de vot dels socialistes, amb la qual cosa va aconseguir la majoria absoluta necessària. Superat aquest primer obstacle, es va votar, amb el mateix repartiment de vots, la modificació del ROM.

El ple ja havia entrat en una dinàmica de retrets, amb Castells apuntant de manera insistent als posicionaments d’Enric Conill, portaveu d’ERC, i aquest insistint en que tota la proposta de creació del càrrec de Cap de l’oposició i la retribució era «un pacte encobert» entre Junts i Igualada Som-hi, reedició de la situació viscuda en el passat mandat en què Junts va trobar el vot del grup socialista en les aprovacions transcendentals en les que es requeria de majoria absoluta. Les acusacions d’ERC van provocar l’ennuig d’Igualada Som-hi, que en la resposta va aprofitar per afirmar que el govern que hi ha actualment a Igualada és fruit de les votacions, perquè Junts és la llista més votada, i del veto que va posar Poble Actiu al pacte amb Igualada Som-hi, que va fer impossible formar una alternativa de govern. Poble Actiu, de fet, va insistir amb els posicionaments en contra de les remuneracions al cap de l’oposició, però no va respondre sobre el veto.

Es va aprovar la proposta que els tinents d’alcalde fossin Carme Riera, Carlota Carné, Patricia Illa, Sandra de la Iglesia. També les assignacions de les regidoires, que ja s’havien anunciat fa una setmana, i la creació dels regiodrs de districte. El dels Centre serà Josep Maria Carpi; el de Ponent, Miquel Vives; per a la zona de Sant Magí, Patrícia Illa; a la part de Llevant, Carme Riera; a les Comes, Jordi Marcè; i a Ses Oliveres-La Massa, Carlota Carné

I es van aprovar els sous dels regidors i els càrrecs de confiança. Per a l’alcaldia el sou és de 63.888 euros (Marc Catells hi renunciarà en el moment que sigui elegit diputat de la Diputació de Barcelona, que tindrà una assignació superior). Hi haurà dedicacion exclusives per als responsables de Barris i civisme esports i formació professional (56.921 euros), el d’Habitatge, igualtat legtbi q+ i universitats (56.921 euros), Ensenyament, infancia, cooperació i joventut (56.921 euros) i Mobiliat, entitats i via pública 56.921. Castells també havia plantejat una dedicació exclusiva per al responsables d’Acció social (56.921 euros), però aquesta va caure fruit de l’exigència d’Igualada Som-hi, que va posar com a condició al seu vot a favor retallar una dedicació exclusia dels regidors de govern, i una dels carrecs de confiança.

La regidora d’Hisenda, urbanisme, règim internacional tindrà una assignació parcial de 42.691 euros. El Cap de l’oposició, 43.829 euros, el portaveu d’Igualada Som-hi, 11.839 (perquè tindrà menys hores de dedicació que els altres portaveus). El d’ERC, 17.816 euros i el de Poble Actiu, la mateixa quantitat. En aquests tres casos són retribucions a temps parcial, amb la qual cosa no hi ha incomptabilitats amb altres feines com si passa en els altres casos.

Pel que fa als càrrecs de confiança, hi haurà les figures dl Coordinador general (60.199 euros), la del Cap de gabinet (56.931 euros), la del Coordinador comunicació (56.931 euros), la del Coordinador Entorn urbà (56.931 euros) i va caure la del coordinador de Captació d’inversions (que hauria tingut una assignació de 56.931 euros, també per l’exigència de Cuadras.