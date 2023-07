El PSC i Junts es podrien repartir la presidència del Consell comarcal de l'Anoia

Els grups del PSC i Junts de la comarca de l'Anoia tenen pràcticament tancat un acord per governar el Consell comarcal de l'Anoia, segons fonts properes a la negociació a les que ha tingut accés aquest diari. L'acord a escala comarcal portaria els dos grups a repartir-se la presidència a parts iguals, dos anys per a cada grup, un primer període amb presidència de la socialista Noemi Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí, i els dos següents per a Gerard Parcerisas, alcalde dels Hostalets de Pierola.

Aquest és un pacte que ja es va donar en el darrer mandat, el període 2019-2023. Aleshores va suposar deixar fora del govern la força més votada a la comarca el 2019, ERC, que tenia 11 consellers. Ara, la força més votada ha estat Junts, que té 10 consellers, i la segona, ERC, que empata a consellers, però té menys vots. El PSC és la tercera força amb 9. La suma de Junts i PSC conforma una majoria absoluta àmplia (19 consellers). Si es manté aquesta proposta de govern de sociovergència, a l'oposició querarien ERC (10 consellers), la CUP, que manté els dos consellers que tenia el 2019, la formació independent Ara Montbui (1) i Vox (1), que entra per primera vegada al Consell.

L'acord del Consell comarcal de l'Anoia té el precedent del mandat que ara finalitzarà, que també va tenir mostres de suport entre les dues formacions per reforçar majories, com va passar a Igualada, amb Junts i Igualada Som-hi, formació que va tenir un alt component de PSC), i a Vilanova del Camí, on hi va haver una majoria àmplia del PSC. La relació de Junts i Igualada Som-hi no va ser explícita, però el grup socialista que va liderar Jordi Cuadras va ser la crossa necessària per a l'alcalde Marc Castells (Junts). I en el mandat actual, la relació de Junts i Igualada Som-hi a Igualada s'anuncia semblant, els primers governant en minoria, els segons donant suport en temes clau com els pressupostos a canvi d'alguns guanys en la negociació que puguin amortitzar mediàticament. A més a més, Castells ha insistit en les darreres setmanes en la necessitat d'establir vies de diàleg amb les forces que no són al govern i ha creat la figura del Cap de l'oposició, que recau en el socialista Jordi Cuadras, i que estarà retribuïda amb un sou equiparable al de tinent d'alcalde (56.000 euros). Quadras el tindrà una mica més baix, 43.800 euros, perquè ha renunciat a la jornada completa. Igualada Som-hi ja ha donat el primer suport a Junts aprovant el cartipàs, introduint una retallada de la proposta de Marc Castells, això sí.

Junts, com a força més votada, va iniciar converses amb el PSC, però ja no ha parlat amb ERC. Els republicans també han parlat amb el PSC, però s'han trobat amb la negativa socialista. Per tant, a ERC també veuen que les possibilitats de ser al govern del Consell de l'Anoia són pràcticament nul·les.

Al Consell comarcal de l'Anoia, tot i que governin els mateixos partits, hi haurà canvis substancials. No continuarà Xavier Boquete, l'exalcalde de Masquefa, que ha tingut uns darrers mesos carregats de notícies negatives en l'àmbit polític. El mes de juny del 2022 va veure com li esclatava un conflicte al Consell, perquè havia permès que el secretari cobrés més hores de les que tenia estipulades al contracte, i tot aquest procés va acabar al Tribunal de Comptes per denúncia de l'interventor. El secretari, aleshores, va deixar el càrrec del Consell, demanant una baixa per motius de salut, aparentment. Però l'interventor, que va ser qui va posar en coneixement del Tribunal de Comptes la irregularitat, també va plegar. I sense dues de les persones amb firma autoritzada per fer pagaments, el Consell va col·lapsar i es va trobar que no podia pagar ni nòmines ni despreses. Recentment, s'ha sabut la resolució del Tribunal de Comptes que obliga a retornar a l'ens comarcal 74.000 euros . I el que en surt més mal parat, a part del secretari, és el president del Consell, el mateix Boquete. I el passat 28 de maig, Boquete va veure com el resultat a les urnes facilitava un govern alternatiu al seu municipi.

I tampoc continua Jordi Cuadras, que havia estat vicepresident de l'ens durant els darrers quatre anys i de cara a l'opinió pública havia tingut tant o més transcendència que el mateix president Boquete. Cuadras diu que se centra en aquesta nova etapa en Igualada, mentre Noemí Trucharte és l'alcaldessa socialista d'una població més important a la comarca (Vilanova del Camí), on s'ha consolidat en els darrers 8 anys. Trucharte ja forma part de diferents estructures del PSC i és un dels valors socialistes de l'Anoia. Per la part de Junts, Marc Castells, que com a alcalde d'Igualada i guanyadors de les eleccions a la capital de comarca es podia pensar que podria ser un bon candidat està descartat per dues raons bàsiques, la primera perquè no ha mostrat massa interès a ser a l'ens comarcal i la segona perquè el càrrec que volia és el de diputat de la comarca a la Diputació, i aquest ja el té. En serà diputat tot i el seu pas com a dirigent del PDeCAT i encara que en aquestes eleccions ell no es presentés pròpiament com a Junts (es va mantenir fora de l'estructura del partit i a Igualada es va presentar per una marca pròpia associada a Junts, que ell mateix havia registrat com a Junts per Igualada).