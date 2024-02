L’alcaldessa de Calaf, Montse Mases, i el primer tinent d’alcaldia i regidor d'Urbanisme, Espais Públics, Habitatge i Seguretat Ciutadana, Jordi Biosca, es van trobar a finals del mes de gener amb el vicepresident de la Diputació de Barcelona i diputat per l’Anoia, Marc Castells, en una reunió de feina enfocada a captar vies de finançament complementàries de cara a la construcció de la futura residència per a la gent gran.

LAjuntament de Calaf va fer arribar a Castells el projecte. El el ple del passat 29 de gener es va aprovat l’expedient de contractació d’obres per a l'execució de la residència. De moment, l’equipament ja disposa d’una subvenció d’1,7 milions d’euros procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea i d’uns 365.000 euros provinents del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, a banda de la consignació d’uns 700.000 euros propis de l’Ajuntament. Per tal de cobrir l’1,3 milions d’euros restant, l’equip de govern està treballant en l’obtenció de noves vies de finançament, acció en què s’emmarca la reunió amb Marc Castells.

Pla director del clavegueram

L’alcaldessa de la vila, Montse Mases, i el primer tinent d’alcaldia, Jordi Biosca, van aprofitar la reunió per tractar altres qüestions relatives a Calaf com la petició de suport econòmic de la Diputació per a l’elaboració del Pla director del clavegueram i la redacció del projecte d’urbanització del proper tram de la travessera. Així mateix, el vicepresident de l’ens supramunicipal i diputat delegat d’Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic, Marc Castells, va avançar la convocatòria d’una línia d’ajuts a finals d’any on podria encaixar el pla d’habilitació de sis habitatges a Cal Martorell.

Tant els representants de l’Ajuntament de Calaf com el vicepresident de la Diputació de Barcelona van expressar la seva voluntat de mantenir obertes totes les vies de comunicació entre ambdues institucions i seguir treballant plegats amb l’objectiu de concretar els projectes plantejats.