La regió del Penedès ha creat el Comitè Regional d'Atenció Integrada Social i Sanitària del Penedès, un òrgan clau en el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària a Catalunya, segons expliquen fonts de la delegació. Seguint les directrius que ha establert e Govern, la regió del Penedès, la més nova, aplica el desplegament territorial de l’atenció integrada social i sanitària a Catalunya; un acord que incideix en la necessitat d’integrar els sistemes social i sanitari per atendre de manera eficient i integral les persones grans, amb discapacitat, amb malaltia mental i totes aquelles amb necessitats complexes. Aquesta és una de les mesures de millora que s'apliquen per no tenir desateses les residències, com es va veure que passava durant els mesos de la pandèmia.

D’acord amb aquest pla, divendres es va constituir el Comitè Regional d'Atenció Integrada Social i Sanitària del Penedès, que aquest dijous ha fet pública la delegació . El seu primer objectiu és el desplegament de l’atenció integrada a les residències de gent gran, que es durà a terme en tots els centres residencials de la vegueria Penedès al llarg d’aquest 2024. En formen part les directores de serveis territorials dels departaments de Drets Socials i Salut al Penedès, els responsables de les diferents línies assistencials (primària, hospitalària, intermèdia, el Sistema d’Emergències Mèdiques i Salut Pública) i els tècnics referents en atenció integrada de la regió. Al mateix temps que es fa aquest desplegament, Salut està endreçant l'atenció sanitària a l'àrea de Calaf i l'Alta Segarra. Hi ha hagut converses inicials, però, de moment, no s'ha informat els alcaldes de cap canvi, i, per tant, continuen vinculats a l'Anoia, tot i que pertanyen a la regió de la Catalunya central. Aquest darrer dia de mes també estava previst crear la divisió Catalunya central i Penedès en l'àmbit de l'empresa pública Institut Català de la Salut, que gestiona tots els caps de l'Alta Segarra i l'Anoia excepte un d'Igualada (CAP Nord). Aquesta estructuració incidirà en la direcció dels fluxos assistencials, que encara no s'han canviat. En aquests moments, un veí de Calaf tingui necessitats d'assistència hospitalària, el seu primer hospital de referència és el d'Igualada, mentre que en un futur, que en principi no hauria de ser massa llunyà, hauria de ser el de Manresa. Beneficis de l’Atenció Integral Social i Sanitària Actualment, un cas tipus que podria beneficiar-se de l’Atenció Integral Social i Sanitària pot reflectir-se en una persona d’avançada edat, que viu sola i té el seu familiar més proper lluny, en una altra comunitat autònoma. Aquesta persona requereix ajuda en les activitats de la vida diària i té cinc malalties cròniques. Amb el sistema actual, aquesta persona podria estar atesa per cinc dispositius del sistema de serveis socials: treballadora social de l’Ajuntament, treballadora familiar del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), equip del Centre de Dia i el professional de la teleassistència. Pel que fa a salut, aquesta persona pot ser atesa per set dispositius: l’equip d’atenció primària, els especialistes de consultes externes, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el servei d’urgències de l’hospital d’aguts i de l’hospital d’atenció intermèdia, l’equip d’hospitalització domiciliària i l’equip de rehabilitació domiciliària. Aquesta atenció fragmentada té impacte en els resultats de salut i benestar de les persones, pot haver-hi duplicitat de recursos i també mala experiència d’atenció percebuda d’aquestes persones i del seu entorn cuidador i dels professionals que les atenen. Amb l’atenció integral social i sanitària, l’objectiu és oferir una atenció més centrada amb un sistema de valoració i un pla d’atenció únic. Això implica que aquesta persona no haurà d’explicar diferents vegades a diferents interlocutors quina és la seva situació. A més, es fomentarà el model de gestió de cas, que implica que cada persona disposi d’interlocutors concrets que seran els que es coordinaran entre ells i els qui organitzaran la resposta entre els diferents dispositius i professionals. Aquests gestors de cas es coordinaran amb els equips d’atenció primària de salut i de serveis socials, així com amb la resta de professionals. El gestor poden cuidar-se també de la gestió tant de l’ingrés com de l’alta en els diferents centres hospitalaris. Passos previs El Govern de la Generalitat va crear el Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària per l’Acord de Govern GOV/91/2019, i els departaments de Salut i de Drets Socials han inclòs l’atenció integrada social i sanitària als seus instruments de planificació, com el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 i el Pla de Salut de Catalunya 2021-2025.