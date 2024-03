El nou edifici de Ciències de la Salut del Campus Universitari d'Igualada -vinculat a la Universitat de Lleida (UdL)- acollirà els primers estudiants el 3 d'abril, just a la tornada de les festes de setmana santa. Així ho han anunciat aquest dimarts l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i el rector de la UdL, Jaume Puy, en una visita a les instal·lacions. L'edifici, que supera els 4.000 m² construïts, està ubicat al Passeig Verdaguer, en ple nucli urbà de la capital de l'Anoia. L'anterior es troba al Pla de la Massa, en una zona de creixement urbanístic de la ciutat.

La construcció de l'edifici ha acumulat un important retard per diversos problemes de gestió de les obres. Un d'important, va ser la manca de materials i l'encariment de manera molt significativa del projecte per la pujada de preus que hi va haver arran de la guerra de Rússia i Ucraïna. L'última data d'inauguració que s'havia donat el 2023 havia estat tornant de les festes de Nadal, però ja es va veure a final d'any que no es podria complir perquè el mobiliari i instal·lacions bàsiques no estaven complint terminis.

El Campus Salut de la UdL té una capacitat per a 500 estudiants i acollirà el grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Les obres han costat uns 7 milions d'euros i s'han finançat, a parts iguals, entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.

Castells ha avançat que un dels reptes que tenen és poder fer que a Igualada es pugui estudiar el grau de Medicina, en un desdoblament similar al que la Universitat de Lleida està fent amb infermeria a la mateixa ciutat.