Els Mossos d’Esquadra han detingut a Piera (Anoia) dos homes de 25 i 75 anys respectivament i una dona de 42 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació, agressió sexual, amenaces i estafa.

La investigació es va iniciar a mitjans de gener quan un home va denunciar que havia patit un robatori violent i que a més havia estat víctima d’una agressió sexual al seu pis del districte de l'Eixample de Barcelona. La víctima va conèixer un home mitjançant una aplicació de contactes i va decidir convidar-lo al seu domicili.

Un cop allà, aquest home que acabava de conèixer va incitar la víctima de forma insistent a consumir alcohol i substàncies estupefaents fins a deixar-lo en estat de semi-inconsciència, moment en el qual va obrir la porta del pis i va permetre l’accés a altres persones. Tots tres van començar a amenaçar la víctima per aconseguir diners i els codis de les targetes bancàries. Van localitzar diners, joies i rellotges al pis i fruït de les amenaces van obtenir els codis de les targetes. Amb els codis de seguretat van fer transferències bancàries i retirades físiques de diners en caixers bancaris.

En el decurs de l'assalt l'home també va patir una agressió sexual per part d'un d'ells. Finalment van marxar del lloc reiterant les amenaces per a que no denunciés els fets. En total van sostreure diners i objectes per valor de 12.000 euros. Els mossos, un cop coneguts els fets, van obrir una investigació liderada per la Unitat d'Investigació de l'ABP Eixample.

Al cap d'uns dies la víctima va rebre diverses trucades on l'amenaçaven de difondre un vídeo de contingut sexual que haurien gravat la mateixa nit del robatori si no pagava 30.000 euros.

Els investigadors, amb els indicis recollits al pis i amb l'estudi tant dels moviments bancaris realitzats o intentats, van poder determinar la identitat d'un dels assaltants i a partir d'aquí van localitzar el seu lloc de residència, al municipi de Piera. Finalment el passat 26 de febrer es va fer l'entrada i perquisició al seu domicili al municipi anoienc, on es va localitzar i detenir a dos homes i una dona com a autors dels fets denunciats.

Després de revisar les habitacions van trobar part dels objectes i joies sostretes i 6.200 €. Els detinguts que tenen un total de 7 antecedents van passar a disposició judicial el dia 28 de febrer.