Igualada tindrà la versió jove de la trobada Stem Women per a la igualtat d'oportunitats

Igualada estrenarà l'Stem day, el nou format del Stem women congress (SWC) dirigit a nens i nenes. L’esdeveniment lluita per la igualtat de gènere en l'àmbit acadèmic i professional, fomentant un futur més inclusiu i equitatiu per a tothom, perquè les dones tinguin les mateixes oportunitats dins el sector Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Així, després d'èxits rotunds de la versió per adults a diverses ciutats europees, ara és el torn dels nens i nenes amb l’STEM DAY que s’estrenarà a la ciutat d'Igualada el pròxim 15 de març al Teatre Municipal de l'Ateneu Igualadí, de les 9.30 h a les 13.00 h.

El Stem Women Congress, nascut a Barcelona fa cinc anys, ha volgut ser un catalitzador per a la promoció de les dones en els camps de la ciència i la tecnologia, amb cinc edicions a la capital catalana, dues a Madrid, recentment, una a Lisboa, i aquest maig també aterrarà a Milà. Asseguren els seus organitzadors que ha tingut una exitosa resposta del públic i l'interès ha crescut de manera exponencial. Ara els organitzadors han decidit expandir el seu abast, portant aquesta iniciativa també als nens i nenes i així ha nascut l’Stem day per a joves.

L'esdeveniment inclourà diversos panels amb professionals en el camp que explicaran la seva experiència. També, una taula rodona on s’ abordaran els reptes i les oportunitats per als nens i nenes en STEM, així com un taller pràctic. A més a més, es comptarà amb referents locals, una estratègia per acostar les STEM a les nenes, nens i joves del territori amb persones reals i de proximitat.

Eva Díaz, cofundadora de Stem Women Congress, ha expressat la seva "emoció" per aquesta nova etapa en l'evolució del projecte. "És un pas crucial per a nosaltres. L'expansió internacional del SWC és un testimoni del nostre compromís amb la causa i la nostra determinació de fer canvis significatius en el sector Stem. Amb la creació del Stem day, volem arribar directament a la font de la transformació: els nens i nenes, el futur de la nostra societat. Aquest nou format no només ampliarà el nostre impacte, sinó que esperem que sigui transformador i que la pròxima generació no visqui la discriminació en els àmbits Stem".

Per la seva banda, Patrícia Illa, regidora de Formació Professional, ha dit que "estem encantats de ser els amfitrions del primer STEM DAY a Igualada, un esdeveniment innovador que busca promoure la igualtat de gènere en els àmbits acadèmic i professional de les ciències i la tecnologia. És crucial fomentar un futur més inclusiu i equitatiu per a tothom” i ha afegit “A més, estem especialment emocionats de comptar amb referents locals que puguin inspirar i motivar als joves del nostre territori. És fonamental acostar les Stem als nens i nenes de manera tangible i real, i aquest esdeveniment proporcionarà aquests models a través de persones reals i de proximitat”.

L’SWC té una missió clara de promoure la igualtat de gènere en el camp Stem, té com a objectiu fonamental proporcionar models de referència que inspirin i motivin els joves en aquestes àrees clau del coneixement i la innovació.

SWC és una iniciativa empresarial que compta amb el suport de l’Stem Women Association que actualment mobilitza més de 4.000 dones. El seu és divulgar la ciència i la tecnologia i aconseguir més dones en els sectors Stem. S'ha convertit en el hub de les iniciatives i programes Stem així com en un agent dinamitzador i vertebrador d'iniciatives privades i públiques per donar visibilitat a l'àmbit Stem. Les nostres passions són les Stem i les persones. La nostra principal motivació és que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes en l' àmbit acadèmic i laboral dins del sector Stem.