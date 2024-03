L’Ajuntament d’Igualada i TICAnoia participen en el projecte WeSTEMEU a Romania per captar noies cap a estudis tecnològics

Una representant de l’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada juntament i una representant de TICAnoia han assistit a una trobada del Projecte WeSTEMEU, a Romania, on s’han trobat amb altres països, per conèixer de primera mà iniciatives pioneres que fomenten la Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques entre la població femenina per abordar la bretxa de gènere present en aquests camps.

A la trobada a Romania, les igualadines van poder conèixer de primera mà cinc projectes del territori que treballen pel foment de les STEM entre la població femenina del país, com són el StepFWD, una acceleradora d’empreses amb equips amb neurodiversitat; FILIA Center, organització feminista que presentava un projecte per donar visibilitat a l’assetjament sexual que es dona a les universitats; AFIST, associació que treballa per promocionar i donar suport a les dones en les professions tecnològiques; ELI (Extrem Light Infraestructure), estructura tecnològica pionera mundial que estudia l’ús de l’energia nuclear en les proves diagnòstiques de càncer; Impact Hub Bucharest, espai on es dona impuls a emprenedors i que va presentar 3 projectes d’emprenedoria liderats per dones gràcies a la xarxa generada per l’Impact Hub.

WeSTEMEU és un projecte europeu, liderat pel consistori igualadí amb l’objectiu de reduir la bretxa de gènere en l’àmbit de les STEM per donar resposta així a les necessitats socials, econòmiques i ambientals del moment, alhora que també pretén reduir la bretxa salarial, en contribuir l’accés de les dones a sectors econòmics més ben remunerats que els sectors tradicionalment femenins. El projecte, que compta amb un fons de 1,6 milions d’euros aborda aquesta bretxa facilitant l'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques entre els territoris participants entre el març 2023 i maig 2027: Lituània, Bucarest (Romania), la regió de Grècia occidental, la regió de Podkarpackie (Polònia) el comtat de Donegal (Irlanda) i Igualada (Catalunya).

Des d’Igualada es treballa amb una taula rodona liderada per Ajuntament d’Igualada, diferents representats de centres educatius de la ciutat i amb la participació de TICAnoia com a representació professional. TICAnoia és l’associació sense ànim de lucre per l'impuls de l'Ecosistema TIC de l'Anoia, nascuda el 2008 i que agrupa empreses i professionals de l’àmbit tecnològic de la comarca així com estudiants del mateix sector.