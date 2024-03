Prorroguen la presó provisional per a l'acusat de la brutal violació a una menor a Igualada el 2021

L'Audiència de Barcelona ha acordat prorrogar dos anys més la presó provisional per a Brian Raimundo C, el jove acusat de violar i intentar matar una menor de 16 anys quan sortia d'una discoteca a Igualada la matinada de l'1 de novembre del 2021. D'aquesta forma, es manté la seva situació actual per garantir la seva presència en el judici. D'altra banda, el tribunal ha sol·licitat a les parts que, de manera provisional, es reservin la tercera setmana del mes de juny per a celebrar la vista.

En aquests moments, la Fiscalia ja ha presentat el seu escrit d'acusació, en el qual demana una pena de 45 anys de presó pels delictes d'assassinat en grau de temptativa i agressió sexual, així com una indemnització de 360.000 euros per a la víctima pels danys físics i morals a més de les lesions importants que li han quedat després de l'atac. També sol·licita que l'imposin a l'acusat 10 anys de llibertat vigilada quan surti de presó. L'acusació popular de la patronal de l'oci nocturn FECASARM demana, igual que Fiscalia, 45 anys de presó.

L'escrit fiscal assenyala que durant la matinada del 31 d'octubre a l'1 de novembre, la víctima, aleshores de 16 anys, va sortir de festa amb unes amigues i va acabar a la discoteca Epic, ubicada en un polígon industrial als afores d'Igualada. Cap a les 4 de la matinada, va abandonar el local i es va dirigir a agafar l'estació de tren per tornar a Vilanova i la Geltrú, on resideix la seva mare. Però no va arribar a fer-ho, ja que, presumptament, el processat la va assaltar i la va violar, a més d'agredir-la "brutalment". La menor va ser trobada inconscient i seminua cap a les 6 de la matinada per un camioner, que en veure-la estesa a terra va pensar que era morta i la va tapar amb una manta abans de trucar als equips d'emergència.

Tot i això, estava viva i va ser traslladada d'urgència a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Va ingressar amb un traumatisme cranioencefàlic i amb greus lesions provocades per l'agressió sexual que han requerit diverses intervencions quirúrgiques.