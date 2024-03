Calaf aprova un increment del 9% del pressupost per fer la residència

L’Ajuntament de Calaf ha augmentat un 9% el pressupost per a la construcció de la residència de gent gran, modificació amb la qual confia trobar empreses interessades a tirar endavant l’obra. L’increment es va aprovar en el darrer ple municipal amb els vots a favor de l’equip de govern (Junts per Calaf) i de Junts per Catalunya i mentre que Sumem per Calaf hi va votar en contra. En concret, el que es debatia i se sotmetia a votació era el nou contracte de les obres d’execució de la futura residència de la gent gran, amb un acord que fixa el preu final del projecte en 4.230.581 euros (IVA inclòs). En xifres absolutes, el que es produeix és un increment de 347.411,52 euros en relació amb la primera licitació. Un augment que el consistori justifica, principalment, per l’augment dels preus de mercat provocats per la guerra d’Ucraïna. Situació que va fer que en la primera licitació que es va dur a terme d’aquest projecte, aquesta quedés deserta. Ara es confia que amb l’augment de pressupost sí que hi hagi empreses que es vegin capacitades per assumir l’obra.

Segons va explicar l’alcaldessa, Montserrat Mases, un aspecte positiu és que l’IVA a aplicar es rebaixa del 21% al 10% en tractar-se d’una primera ocupació. Mases també va subratllar que per fer front al cost total de l’equipament, actualment ja es disposa d’una subvenció d’1,7 milions d’euros procedents dels Fons Next Generation de la Unió Europea, i de 303.000 euros provinents del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, a banda d’una primera consignació municipal d’uns 700.000 euros.

L’alcaldessa va ressaltar que, en cas de no aconseguir noves vies de finançament, caldria recórrer a préstecs, motiu pel qual ja s’havia parlat amb l’Institut Català de Finances. Tanmateix, Mases va insistir a remarcar les nombroses reunions de treball que ha mantingut el govern municipal amb institucions de diferent signe polític per assolir més ajuts per a la residència i va assegurar que seguiran treballant amb l’objectiu d’aconseguir nous fons de finançament i rebaixar així l’impacte sobre les arques de l’Ajuntament.

Durant el debat previ per declarar deserta la licitació, que va tirar endavant amb el vot favorable del govern, l’abstenció de Junts per Catalunya i l’oposició de Sumem, el portaveu de Junts, Joan Caballol, va qüestionar que no s’hagués previst des d’un primer moment l’actualització de preus, mentre que Josep Casulleras, de Sumem, va justificar el seu vot en contra en entendre que el procediment no s’havia desenvolupat correctament. L’alcaldessa va tancar el punt assenyalant que el càlcul de preus havia anat a càrrec d’uns experts externs i que confiava que amb l’actualització ara sí que es pugui adjudicar atès que hi ha empreses interessades a executar les obres.