La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que l’estació de trens de Madrid d’Atocha portarà el nom de l’escriptora madrilenya Almudena Grandes, que va morir a finals de l’any passat als 61 anys. Sánchez va avançar que no serà l’únic canvi en la denominació d’una estació ferroviària. «Al llarg d’aquest any posarem nom de dona a les principals estacions ferroviàries de la nostra xarxa», va dir. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assenyalar, en to crític, que «el Govern vol donar nom de dona a altres estacions però la Verge d’Atocha ja era dona».