Les formacions independentistes, Podem, amb qui hi va haver moments de tensió, i PNB van aprofitar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Congrés dels Diputats, per demanar que s’assumeixin responsabilitats polítiques per l’espionatge amb el sistema Pegasus que s’ha posat al descobert. La ministra, per la seva banda, va aprofitar la seva primera intervenció per negar taxativament cap irregularitat en l’actuació del CNI.

Robles va comparèixer en una comissió de Defensa que va arrancar accidentada. El president de la comissió, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), va provar infructuosament d’evitar que els portaveus dels grups fessin referència al Catalangate i a l’espionatge al president del Govern esanyol, Pedro Sánchez. Bermúdez de Castro va tallar la intervenció de la diputada de la CUP Mireia Vehí quan va qüestionar el paper del Govern espanyol sobre l’espionatge, però després ja no va interrompre la resta d’intervencions que també hi feien referència. El portaveu de Bildu, Jon Iñárritu, va recordar a Robles que ella havia lliurat en el passat una batalla contra les clavegueres. El diputat de Junts Josep Pagès va insistir que cal «esclarir els fets» en lloc d’oferir relats, perquè s’han produït «vulneracions massives de drets». La diputada d’ERC Montserrat Bassa va afirmar que Robles hauria de «dimitir o ser cessada» per haver intentat «legitimar» l’espionatge «i per ser responsable per activa o per passiva» de l’espionatge. El portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, va reclamar «responsabilitats polítiques al màxim nivell», sigui quina sigui l’autoria de l’espionatge. Per Echenique hi ha dues opcions. La primera, que els autors hagin estat agents d’un estat estranger, fet que revelaria «una incapacitat inacceptable de protegir les telecomunicacions del president del govern». La segona, que els autors siguin «una cèl·lula descontrolada dels serveis secrets o forces de seguretat de l’Estat», opció que suposaria «una flagrant incompetència o deixadesa de funcions en netejar les clavegueres de l’Estat». De fet, Robles no va fer cap referència a l’espionatge fins al final de la intervenció, quan es va mostrar «orgullosa» dels membres del CNI, i va assegurar que «Espanya és un país seriós amb institucions serioses i fiables». Segons Robles, ha de «quedar clar» que tots els servidors públics de l’Estat «actuen d’acord amb la legalitat» i no es pot atacar ningú «amb especulacions, sense proves, imputant autories conegudes o desconegudes puguin atribuir cap tipus de responsabilitat».