La consellera de la Presidència, la bagenca Laura Vilagrà, ha argumentat que la consulta inicialment prevista per al 24 de juliol s'ajorna per "respecte" a les persones que han de votar ja que han de tenir tota la informació.

En roda de premsa, Vilagrà ha acusat el govern d'Aragó de "boicotejar" els Jocs d'hivern amb "posicions intransigents". "Això no va de 'reencuentro' sinó d'una candidatura guanyadora", ha afegit per després lamentar que els "interessos polítics" del govern de Javier Lambán trenquessin l'acord tècnic. Així mateix, ha descartat el mes d'agost per la consulta, per tant, ha apuntat que es faria a la tardor. En aquest sentit, ha reclamat "màxima celeritat" per tancar una candidatura i ha defensat que encara hi ha temps per al 2030.

Vilagrà ha remarcat que la part catalana "mai s'ha aixecat de la taula" i que sempre ha respectat els acords tècnics sobre el repartiment de les disciplines. "Altres no poden dir el mateix", ha dit en referència al govern aragonès. I, en aquest sentit, ha lamentat que per "interessos polítics" l'executiu de Lambán trenqués l'acord tècnic.

"Catalunya volem uns Jocs d'hivern el 2030 i no hi volem renunciar. Ens causa perplexitat que amb posicions intransigents una part ha boicotejat el projecte", ha afirmat.

La consellera Vilagrà no ha volgut entrar massa en valorar una possible candidatura catalana sense l'Aragó, però ha recordat que el govern català sempre ha dit al COE que s'han d'estudiar "totes les alternatives". "Totes vol dir totes", ha afegit.

La consellera ha defensat que primer s'ha de tancar la candidatura i després fer la consulta al territori perquè si no, els ciutadans "no tindrien tota la informació per decidir". I s'ha compromès a reactivar el decret per convocar la consulta "tan bon punt hi hagi candidatura" i "el més aviat possible".

Tenint en compte que el Comitè Olímpic Internacional (COI) prendrà una decisió sobre els Jocs d'hivern del 2030 aproximadament cap al maig de l'any que ve, la consellera Vilagrà ha assegurat que "hi ha temps suficient" per presentar candidatura per al 2030.

La doble consulta

El Govern té previst fer dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. A l'Alt Pirineu i Aran es preguntarà si la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una resposta binària (sí o no). I el mateix dia també es consultarà les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès amb una altra pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte vinculat als Jocs d'hivern?".