La Generalitat ha decidit ajornar la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol. Segons ha confirmat la consellera de presidència, Laura Vilagrà, l'executiu vol esperar que "la ciutadania tingui tota la informació abans de decidir", i que quan ho faci, sigui ja amb els detalls tècnics concrets i tancats. La consellera ha assegurat que la consulta es reactivarà "tan aviat com sigui possible" i ha mostrat el compromís de l'Executiu amb el projecte.

D'aquesta manera, la Generalitat no té previst fixar, de moment, una nova data per fer la consulta a les comarques afectades per l'esdeveniment esportiu. Així mateix, el Govern vol que la situació amb el COE i el govern d'Aragó es resolgui el més aviat possible.

El president del COE, Alejandro Blanco, es va mostrar obert dimecres a negociar la candidatura per als Jocs directament amb els territoris i les estacions d'esquí aragoneses que han mostrat interès.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia de signar aquest divendres el decret per la convocatòria de la consulta, però finalment no ho farà.

Alt Pirineu i Aran

El Govern havia anunciat a principi del mes d'abril passat que el 24 de juliol faria dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. El plantejament era preguntar a l'Alt Pirineu i Aran si el Govern de la Generalitat ha de presentar candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern amb una opció de respostes binària (sí o no). El mateix dia també es plantejava consultar les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès amb una altra pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?".

El mateix dia que es va anunciar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va firmar dos decrets per impulsar la doble consulta, i demà es publicaran al DOGC i començarà a comptar el període per a la votació.

El Govern va explicar també llavors que només es podria votar a les consultes presencialment i no hi hauria ni vot telemàtic, ni per correu ni vot anticipat, al·legant dificultats tècnico-administratives i manca de temps per desenvolupar una nova llei de participació, que hauria d'incloure la possibilitat del vot telemàtic. Aproximadament a la consulta de l'Alt Pirineu i l'Aran hi serien cridades unes 55.000 persones en 121 meses. I en la consulta de les altres tres comarques, 83.000 persones en 137 meses.