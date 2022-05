El Govern ha decidit ajornar la consulta sobre els JJOO d'Hivern del 2030 que s'havia de celebrar el 24 de juliol. L'executiu vol esperar que es clarifiqui el projecte abans que la ciutadania decideixi, ja amb els detalls tècnics concrets i tancats. D'aquesta manera, la Generalitat no té previst fixar, de moment, una nova data per fer la consulta a les comarques afectades per l'esdeveniment. Aquest anunci, oficialitzat per la vicepresidenta Laura Vilagrà, en roda de premsa, ha generat opinions enfrontades:

El president del Consell de la Cerdanya, "sorprès", lamenta que no se'ls tingui en compte

Isidre Chia, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, ha assegurat que s'han quedat "sorpresos" davant l'anunci del Govern d'ajornar les consultes previstes a l'Alt Pirineu i Aran i a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès respecte als Jocs d'hivern del 2030. En aquest sentit, ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de prendre aquesta decisió, que els han comunicat en una reunió telemàtica de la Taula de representació territorial del projecte olímpic. Per la seva banda, el president d'Empresariat Cerdanya afirma que aquesta aturada pot "reforçar" la candidatura i pensa que és "prudent i coherent", tenint en compte que, en cas contrari, la població aniria a votar sense tenir informació.

L'alcalde de Berga: "Els JJOO estan morts abans de començar"

L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, explica que l'ajornament era "un secret a veus" i opina que "els JJOO estan morts abans de començar".

El president de la Diputació de Lleida veu "responsable" ajornar la consulta davant la "irresponsabilitat" de Lambán

Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, veu "responsable" la mesura adoptada pel Govern d'ajornar la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu 2030. Ho creu així davant el que ha qualificat com a "comportament irresponsable" del president d'Aragó, Javier Lambán, que "ha dinamitat" els acords tècnics ja existents sobre la candidatura i el repartiment de proves entre Catalunya i l'Aragó. Per això, Talarn creu que davant la impossibilitat de posar en consideració de la ciutadania una proposta definida de jocs, el més "honest" és ajornar la consulta i al mateix temps, redoblar esforços per assolir el més aviat possible un pacte que permeti "presentar al món els Pirineus com la seu dels millors JJOO d'Hivern".

La CUP exigeix al Govern que "abandoni definitivament" la candidatura pels Jocs d'hivern

Els cupaires exigeixen al Govern que "abandoni definitivament" la candidatura pels Jocs d'hivern del 2030. A través d'un missatge a Twitter, els i les anticapitalistes han demanat aquest divendres que l'executiu renunciï al projecte. Així mateix, la CUP també reclama a l'executiu que posi "ja" en marxa un procés de diàleg i debat amb el territori per impulsar mesures per un "Pirineu viu".

Albiach (Comuns) afirma que l'ajornament demostra que la candidatura "no va enlloc"

"Una més que demostra que aquesta candidatura no va enlloc". Així ha valorat la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, l'ajornament del Govern de la consulta pels Jocs d'Hivern del 2030. En un missatge a Twitter, Albiach ha constatat la "falta d'informació" que hi ha al voltant d'un projecte que cada dia té "més detractors". A més, la dirigent dels comuns ha criticat que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, hagi "admès que no sap si hi haurà neu al Pirineu el 2030". "Quan reconeixereu que el futur del país no pot dependre de macroprojectes especulatius?", ha preguntat de manera retòrica al Govern.