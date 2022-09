El metge de capçalera de Jordi Pujol, Jaume Padrós, ha assenyalat a RAC1 que l'expresident de la Generalitat ha passat una "bona nit" després de la intervenció a què se'l va sotmetre aquest dilluns a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per eliminar l'obstrucció d'una artèria cerebral que li havia provocat un ictus. Padrós, que és el president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), ha indicat que aquest és un procediment no exempt de risc i que, en aquest sentit, ha estat "un èxit" però que ara caldrà veure "com es recupera". "El pas més crític ha estat superat", ha afirmat, per afegir: "Confiem molt que es recuperi i millori. Veurem en els propers dies com és la recuperació". Padrós ha pogut veure Pujol, que estava despert i orientat.