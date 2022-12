L'exconseller de Salut Josep Maria Argimon ha estat nomenat director d'Infraestructures Científiques del Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, dedicat a la prevenció de la malaltia d'Alzheimer i a l'estudi de les funcions cognitives afectades en l'envelliment. Argimon liderarà un grup multidisciplinari que durà a terme estudis de recerca observacionals i assajos clínics i tindrà la responsabilitat d'assolir aliances estratègiques nacionals i internacionals amb altres centres, així com també identificar oportunitats i projectes que impulsin la investigació del BBRC.

Segons recull el centre en un comunicat, per a Argimon és un "privilegi" formar part de l'equip del projecte que va començar l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall ara fa 15 anys.

Per la seva banda, el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro, destaca que la incorporació d'Argimon situa el BBRC "com a centre d'avantguarda en la recerca de l'Alzheimer i impulsa la tasca que fa actualment". Navarro recalca que aquest és un moment "importantíssim" per a la malaltia, ja que "s'obre una nova etapa on comença a haver-hi potencials tractaments".

Entre els estudis del BBRC, hi ha el desenvolupament de la Cohort Alfa, que té actualment més de 2.700 participants i que es vol potenciar per posicionar el centre en l'avantguarda de la recerca en prevenció de l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives.

Josep Maria Argimon és llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És especialista en medicina preventiva i salut pública, diplomat en epidemiologia i estadística per la Université Pierre et Marie Curie París; màster en epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les i màster en Medicina basada en l'evidència per la Universitat d'Oxford.

Argimon va ser conseller de Salut fins fa pocs mesos i va ser el principal encarregat de la gestió de la covid-19. Abans havia tingut altres càrrecs en el departament. El Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) és el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, impulsat per la Fundació La Caixa.