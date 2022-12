Milers de persones s'han manifestat a Barcelona per protestar per la reforma del Codi Penal que comporta l'eliminació del delicte de sedició i el nou delicte de desordres públics agreujats. Convocades per l'ANC, s'han concentrat a Pla de Palau per iniciar una marxa que ha d'acabar davant el Palau de la Generalitat. Sota el lema 'Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos' l'entitat vol denunciar "la repressió que hi ha al darrere" de la reforma legal.

Òmnium s'ha desmarcat de la mobilització argumentant que no volen contribuir a la "confrontació" entre diferents agents independentistes. En canvi, sí que hi han assistit Junts - la presidenta i el secretari general del partit, Laura Borràs i Jordi Turull- i la CUP, amb el diputat Carles Riera.