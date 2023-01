El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha descartat aquest dimecres la possibilitat d'assolir un acord amb Junts per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, i ha culpat el PSC del fet que no estiguin en vigor. Segons Rufián, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, és un polític "hàbil", però aquesta habilitat "l'està fent postergar uns pressupostos que són molt necessaris" per "desgastar ERC". "Que no hi hagi pressupostos a Catalunya és un enorme fracàs per part del PSC, que per treure rèdits electorals posterga una decisió que en un altre context adoptaria", ha dit.

Rufián ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid després que aquest dimarts ERC va marxar distàncies amb l'executiu espanyol i es va abstenir al decret de mesures anticrisi, en part, com a advertència pel paper del PSC en aquesta negociació. El portaveu d'ERC ha recordat que els comptes de la Generalitat inclouen 1.300 milions d'euros per a sanitat, 2.000 residents per pal·liar les llistes d'espera, i 25 milions d'euros contra la violència masclista. "Són tres xifres que es podrien activar demà i que estan a l'espera perquè el PSC no aprova els pressupostos, perquè sap que desgasta ERC, malgrat que també desgasta el PSC, i sobretot afecta la gent". Preguntat per la vaga de metges a Catalunya, ha admès que tant la sanitat pública com la interlocució amb els seus professionals "pot millorar", però "tant de bo tinguéssim més ajuda amb els pressupostos per poder invertir aquests 1.300 milions". Taula de diàleg Rufián no ha volgut valorar la possibilitat que la taula de diàleg no es reuneixi fins després de les eleccions autonòmiques i municipals del maig, però ha recordat que "per sort la interlocució entre ERC i el govern espanyol és constant". "Potser no fa falta fer una orquestració pública amb una foto pública si només és una orquestració i una foto. Prefereixo una intermediació efectiva que una foto, i no avaluaria la salut d'aquest Govern en funció de la taula". En aquest marc, ha recordat que la taula ha obtingut rèdits importants. "La taula ha estat ridiculitzada a Catalunya per una gent poca, però molt poderosa, tot i que cada vegada ho tenen més difícil", ha conclòs. Si el procés s'ha acabat "fem un referèndum" Rufián també ha volgut rebatre les manifestacions del govern espanyol, que reitera –aquest dimarts ho va fer Sánchez- que 'el procés ha acabat'. "Sánchez va dir que l'independentisme està més dividit que mai i que el procés s'ha acabat. Jo sempre dic el mateix: D'acord, el procés s'ha acabat, som menys que mai, fem un referèndum, que el perdrem". Tancs Leopard a Ucraïna El govern espanyol va obrir aquest dimarts la porta a enviar tancs Leopard a Ucraïna. Rufián considera que la decisió d'enviar aquest tipus d'armament "hauria de passar pel Congrés dels Diputats". "És de primer de democràcia", ha sentenciat. "Rectificar" la llei del 'només sí és sí' Rufián ha defensat la llei del 'només sí és sí' i ha advertit d'una campanya en contra de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, però ha admès que la llei és "ostensiblement perfectible". "Ho vam avisar i tant de bo poguéssim rectificar-la", ha dit, que "no és la primera vegada que es fa".