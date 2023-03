Barcelona es mobilitzarà, un any més, el pròxim 8M per commemorar el Dia Internacional de la Dona. L'Assemblea 8M, l'espai unitari de coordinació dels feminismes per a la jornada del 8 de març, ha convocat vaga "contra el sistema cisheteropatriarcal, racista i classista", així com una manifestació pel Dia de la dona que sortirà de plaça Universitat de Barcelona a les 18:30 hores i acabarà en el passeig Lluís Companys.

Aquest 8M2023: VAGA FEMINISTA contra el sistema cishetero patriarcal, racista i classista.



Buidem les cases, els mercats, els llocs de feina, els centres educatius i omplim els carrers de lluita feminista!



Les dones movem el món, ara l’aturarem.#8M2023 #VagaFeminista pic.twitter.com/YKdsWvAIr2 — Assemblea8m.cat (@Assemblea8mCat) 15 de febrero de 2023 "Cridem a la mobilització de totes en una vaga feminista de quatre eixos: de cures, de consum, estudiantil i laboral durant el dia 8 de març, a més de la participació en els actes que s'organitzen a tot el territori amb caràcter reivindicatiu i combatiu", han explicat en un comunicat. La manifestació del 8M a Barcelona té previst transcórrer de plaça Universitat a Gran Via, plaça Tetuan, passeig Sant Joan i, finalment, pel Lluís Companys, on es farà la lectura del manifest. Manifestació d'estudiants D'altra banda, el col·lectiu Lliures i Combatives i el Sindicat d'Estudiants han fet una crida a buidar les aules en el marc d'una vaga estudiantil feminista per a la jornada. Així mateix, hi ha convocada una manifestació que arrencarà a les 12 del migdia a Plaça Universitat. Aquest #8M2023 tornem a la VAGA ESTUDIANTIL FEMINISTA💜✊🏾



Ens continuen matant i violant i aquí no canvia res. L'extrema dreta, la judicatura masclista i el sistema ens han declarat la guerra. Ens trobaran mobilitzades als carrers. #NiUnaMenoshttps://t.co/HH5TeXppZe pic.twitter.com/sMXeQJXTmB — Sindicat d'Estudiants🎗 (@SindicEstudiCat) 2 de febrero de 2023 Fins ara, també el comitè confederal de la CGT de Catalunya, tercer sindicat en nombre d'afiliacions, ha convocat per a aquest 8 de març vaga general feminista de 24 hores contra l'explotació patriarcal. Aquest #8MVagaFeminista, #8mNoTreballo. Difón la vaga, participem a les mobilitzacions de tota la jornada! pic.twitter.com/ebIjebuL0o — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) 1 de marzo de 2023