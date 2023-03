El Departament d'Acció Climàtica i l'ACA han ordenat pescar i sacrificar els peixos del pantà de Sau. "Si no fem res i no plou, moriran igualment", ha dit el responsable d'Invasores, Jordi Ruiz, amb la conseqüència que l'aigua quedarà en mal estat. Xifren que hi poden haver entre 40 i 60 tones de peix. A nivell ambiental, a més, s'ha constatat que no n'hi ha cap d'interès.

Hi ha nou espècies exòtiques i una d'autòctona que no li pertoca aquest lloc. L'objectiu principal és preservar aquesta aigua per desembassar-la fins a Susqueda. Calculen que amb el volum actual del pantà es podria garantir el consum d'1 milió d'habitants en 3 mesos. Des del Govern subratllen que, amb l'actual sequera extrema, cal aprofitar tots els recursos.