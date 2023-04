El Servei Català de Trànsit (SCT) demana "no baixar la guàrdia en cap moment" aquesta Setmana Santa davant l'"alta mobilitat" que es preveu en els propers dies, tant a destinacions de platja com de muntanya. La subdirectora general de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha indicat que uns 380.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana entre aquest dijous i divendres i en tornaran uns 600.000 entre diumenge i dilluns.

Trànsit preveu que les vies amb afectacions més importants siguin l'AP-7 i trams de l'A-2, la C-16, la C-17, la C-32, la C-65, la C-31 i l'N-340. Algunes vies tindran mesures especials, com limitacions de velocitat específiques o carrils addicionals per a l'operació retorn. Els Mossos d'Esquadra faran 1.300 controls.

El SCT i els Mossos d'Esquadra demanen prudència a la carretera, tant en trajectes llargs com curts, davant l'elevada mobilitat que es preveu pels propers dies en el que és la primera operació especial de trànsit de l'any.

"Cal estar sempre atents a la carretera, a la sortida, a la tornada i un cop ja s'hagi arribat al lloc de destí", ha afirmat el sotscap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos, l'intendent Vicenç Gasulla, en declaracions als periodistes a les portes dels dies festius de Setmana Santa.

"Volem que tothom torni a casa", ha apel·lat Puigbarraca des del Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT), des d'on es fa el seguiment de la situació a les carreters. La subdirectora general de Gestió del Trànsit recomana planificar els desplaçaments, preveure'n alternatives, evitar les hores punta i informar-se de l'estat del trànsit.

L'AP-7, la via que concentrarà més desplaçaments

La via on es preveu que hi hagi més mobilitat és l'AP-7, on ha augmentat molt la circulació des que es van alliberar els peatges. Els desplaçaments es concentraran tant en el tram nord, a Hostalric, Sant Celoni i La Roca del Vallès, com al sud, a Castellbisbal, Martorell, Gelida i Sant Sadurní d'Anoia.

A més de l'AP-7, altres vies que podran registrar retencions són l'A-2 a Esparreguera; la C-16 entre Berga i Cercs; la C-17 a Parets i Ripoll; la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró; la C-65 i la C-31 a Platja d'Aro i la N-340 al Vendrell.

Trànsit preveu que els moments més complicats siguin aquest dijous, de les 14 h a les 21 h, i divendres al matí, quan s'espera que marxin prop de 400.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, una operació sortida que ja va començar el cap de setmana passat. Quant a l'operació retorn, amb uns 600.000 vehicles, començarà diumenge i s'allargarà durant tot el Dilluns de Pasqua, de les 12 del migdia fins la mitjanit.

Carrils addicionals a l'operació retorn, velocitats específiques i altres mesures

Trànsit i Mossos desplegaran un dispositiu especial aquests dies amb mesures per garantir la seguretat viària i reduir les congestions. En total, seran més de 200 quilòmetres de mesures de regulació del trànsit.

Les més importants seran durant el retorn de diumenge i dilluns, amb el muntatge de tres carrils addicionals al sentit contrari a l'habitual: a l'AP-7 nord de Sant Celoni a Montornès del Vallès; a l'AP-7 sud de Vilafranca a Molins de Rei / B-23 i la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres a Montgat / B-20.

També s'anul·laran carrils d'incorporació o inversió de prioritat de rotondes, en vies com la C-16, C-14, C-55, C-31, C-65 i N-II.

Hi haurà altres restriccions que ja s'han començat a aplicar, com la reducció a 100 km/h a l'AP-7 entre Gelida i Martorell en sentit sud durant l'operació sortida (dijous 15 - 21 h i divendres 9 - 14 h) i en sentit nord diumenge i dilluns (15 - 22 h). En aquest tram els camions han de circular per la dreta i no poden avançar. Aquesta és una mesura que es va començar a aplicar fa dos caps de setmana, amb controls de velocitat i d'ús dels carrils.

També, en el tram de l’AP-7 de la Roca a Martorell els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret, màxim a 80 km/h i no podran avançar el dijous de 15 a 21 h, a més d'altres restriccions, com la prohibició que circulin per l'AP-7 entre Maçanet i L'Hospitalet de l'Infant (divendres 10-14 h, diumenge 17-22 h i dilluns 10-22 h).

Alguns punts de la xarxa viària estan en obres i aquests treballs, encara que alguns s'aturen durant aquests dies, poden afectar la fluïdesa del trànsit (per exemple, AP-7 a Castellbisbal; C-15 d'Olèrdola a Torrelavit; C-17 de Mollet a Centelles; C-35 a Vilalba Sasserra i la C-59 a Caldes de Montbui; a Ripoll C-17 / N-260; N-II de Tordera a Maçanet; C-63 a Lloret de Mar; C-66 de Banyoles a Porqueres i C-14 a Artesa de Segre).

Preocupa especialment el consum d'alcohol, que augmenta

Els Mossos d'Esquadra tenen previst fer un total de 1.310 controls policials a les carreteres, tant les de més mobilitat com en secundàries, amb 1.462 efectius. L'intendent Gasulla ha remarcat que seran controls de tot tipus: d'alcoholèmia i drogues, de velocitat, de distraccions, del cinturó de seguretat, de motocicletes i de transport de mercaderies.

Gasulla ha alertat que les taxes d'alcoholèmia al volant tenen una tendència a l'alça i ha avisat del perill que suposa conduir sota els efectes de l'alcohol i altres drogues. També ha advertit sobre els excessos de velocitat, que incrementen la gravetat dels accidents, i de les distraccions, una causa important de la sinistralitat.

Preguntat pels accidents amb porc senglars, el sotscap de la Comissaria de Mobilitat ha reconegut que hi ha molts accidents en aquestes circumstàncies, sobretot cap al tard, tot i que també ha puntualitzat que la majoria no són greus. "És un problema difícil de prevenir perquè es dona de forma aleatòria a tota la xarxa viària i és per la seva idiosincràsia, un animal que envaeix la via", ha dit.