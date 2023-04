El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, ha assegurat que Catalunya “està en millors condicions” per abordar la sequera ara que al 2008. El conseller ho ha afirmat després d’una visita a la seu de l’Institut Catalpa de Recerca de l’Aigua (ICRA) a Girona. Nadal ha recordat que a dia d’avui hi ha dessalinitzadores i mesures d’estalvi d’aigua “gràcies a la recerca” que s’ha fet en els últims anys. Per la seva banda, el director de l’ICRA, Damià Barceló, ha assegurat que “cal aprendre dels desastres” i una mostra és la construcció de les dessalinitzadores que va fer Catalunya el 2008. “Sense aquella sequera, ara estaríem fatal”, ha assegurat el director.

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) va començar a concentrar-se en la recerca de la gestió de l’aigua en períodes de sequera ara fa 15 anys. El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, creu que això dona “15 anys d’anticipació” de Catalunya respecte a altres zones de l’arc mediterrani i també zones com Califòrnia o Austràlia.

Això ha fet que Catalunya estigui “en millors condicions” d’acordar la sequera que des de l’últim episodi el 2008. Nadal ha recordat que ara hi ha “dues dessalinitzadores funcionant des de fa mesos” i això, conjuntament amb diverses mesures que s’han pres per estalviar aigua han permès arribar a l’actual episodi sense menys molèsties. En aquests moments, el conseller creu que és on es deixa notar la recerca en aquest àmbit.

En aquesta línia, el director de l’ICRA, Damià Barceló, ha insistit en què “cal aprendre dels desastres” com el que va suposar la sequera a Catalunya el 2008. Arran d’aquell episodi es van construir les dues plantes dessaladores i posicionar Catalunya en millors condicions de gestió de l’aigua. Barceló ha assegurat que “sense aquella sequera, ara estaríem fatal i haurien d’haver vingut vaixells a portar aigua”.

Des de l’ICRA, el director assegura que segueixen “l’exemple d’Israel”, que és un referent en la reutilització i l’estalvi de l’aigua. Malgrat tot, Barceló creu que cal posar sobre la taula algunes polítiques com ara “millorar regadius” que ajudaria a reduir part de les pèrdues que hi ha d’aigua a dia d’avui. Per Barceló, cal aplicar mesures per reutilitzar l’aigua com ara les plantes dessalinitzadores, però també buscar maneres d’estalviar el consum de l’aigua.

Per altra banda, Damià Barceló ha recordat que la recerca i el coneixement en la gestió de l’aigua té un doble valor. Per un costat, l’aplicació d’aquesta recerca en mesures concretes a Catalunya i per l’altre la venda de projectes a altres zones del món que també tenen problemes d’abastiment d’aigua, com ara Califòrnia o Austràlia.