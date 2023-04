Cinc relators de l'ONU es mostren "molt preocupats" per les denúncies que ERC els ha fet de "represàlies" a membres del partit. En una resolució que és una resposta a una comunicació de la secretària general de la formació, Marta Rovira, en què denunciava "detencions arbitràries", "persecucions judicials i polítiques" i "intimidacions" a membres d'ERC, els cinc relators consideren "preocupants les denúncies de suposat espionatge cibernètic" i "repressió econòmica", així com "molt preocupants" les denúncies de "represàlies" i "el nombre de persones ferides en el marc d'assemblees públiques i manifestacions" celebrades després de l'1-O.

En el text, els cinc relators de l'ONU remarquen que emeten la resolució "sense pretendre jutjar la informació rebuda" per part d'ERC, però subratllen la "profunda preocupació" davant les denúncies fetes per la formació sobre "suposades represàlies per l'exercici d'un dret".

"En particular, ens inquieta l'aparent ús indegut del dret penal i el poder fiscalitzador de l'Estat per judicialitzar líders i membres de la societat civil que siguin simpatitzants d'ERC. Ens preocupa que aquestes accions de criminalització de persones exercint els seus drets civils i polítics es tornin un patró sistemàtic perquè, si es confirmen, aquestes al·legacions podrien constituir una greu violació de la llibertat d'associació i reunió pacífica", apunten.

En el text, els relators indiquen que l'Estat té el "deure" de "garantir a totes les persones la possibilitat d'expressar pacíficament les seves opinions sense cap temor, així com de poder exercir els seus drets a la llibertat d'associació i reunió, també quan sigui a través d'associacions integrades per persones per mantenir conviccions o creences minoritàries o dissidents".

A més, els relators remarquen que la legislació que tipifica com a delictes actes que afecten la seguretat de l'estat i l'estabilitat política i social i que criminalitzen pensaments i altres expressions "legítimes" són "incompatibles" amb l'estat de dret i les "obligacions en matèria de drets humans".

D'altra banda, en l'escrit els relators també recullen les denúncies sobre el fet que a Oriol Junqueras i Raül Romeva se'ls oferís un règim penitenciari "més suau" amb "accés a privilegis" si "es penedien de les seves accions", que subratllen, "responien a posicions polítiques".

Davant les denúncies d'ERC, els relators demanen al govern espanyol que els aporti informació sobre les mesures adoptades per posar fi als greuges explicats per la formació. Entre d'altres, reclamen saber més sobre la "proporcionalitat de les penes d'inhabilitació" als polítics d'ERC, així com sobre accions per garantir que els partits poden portar a terme la seva activitat "lliurement" i en "un entorn segur i propici". Els relators donen a l'executiu espanyol 60 dies per donar una resposta a les seves demandes.