El Govern ha rebut ja 2.691 queixes de persones que van participar en les proves d'estabilització de plantilles que es van celebrar aquest dissabte. Malgrat que els aspirants tenen temps fins divendres per exposar les seves reclamacions, la Generalitat ja ha assumit que haurà de repetir diversos processos. Segons ha detallat aquest dimecres la secretaria d'Administració i Funció Pública, Alícia Corral, després d'una trobada amb sindicats, els exàmens no es subcontractaran a cap empresa, sinó que es faran amb mitjans propis de l'administració catalana. "Demà presentarem una proposta de nou calendari per abordar aquests nous exàmens de les convocatòries afectades, que naturalment seran com més aviat millor", ha indicat a la premsa.

Des del Govern apunten que també estudien quines mesures prendre de cara a la firma encarregada de l'organització de les proves, Cegos. "Hem perdut absolutament la confiança amb aquesta empresa. Naturalment, no tornarem a fer servir els seus serveis", ha manifestat. D'altra banda, ha reconegut que el contracte firmat amb els gestors de les proves inclou "clàusules de penalització i rescissió" que la Generalitat no descarta aplicar en considerar que es van produir incompliments "molt greus".

Després de les crítiques dels darrers dies i la destitució de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit amb representants d'organitzacions com Comissions Obreres, UGT i IAC-Catac. En sortir de la trobada, els representants sindicals han afirmat estar a l'espera de conèixer el nou calendari que plantejarà el Govern i han reclamat solucionar ràpidament aquest desajust que afecta 13.581 treballadors de la Generalitat estaven convocats a les proves.

"A CCOO no hem demanat cap dimissió perquè el que volem són solucions", ha ressaltat davant la premsa Manel Pulido, coordinador de l'àrea pública de CCOO. En aquest sentit, ha reconegut que hi ha "molts processos afectats" però cal salvar-ne el màxim possible. Per la seva part, Assumpta Barbens, portaveu IAC-Catac, ha apostat salvar també els exàmens on les incidències no hagin sigut tan greus com per recórrer tot el procés. En el seu cas, ha apostat per assegurar que les proves que es repeteixin es facin bé i tot plegat acabi "com més aviat millor".

En la mateixa línia, Iolanda Adroher, secretaria sector d'administració a la Generalitat de la UGT, ha recordat que hi ha aspirants que fa molts anys que es preparen aquestes proves, que ara han quedat enlaire. "Hi ha d'haver una resposta àgil i un calendari concret aviat", ha demanat. Aquest dijous està prevista una nova compareixença de la consellera Laura Vilagrà en la que s'explicarà els detalls de la recollida de queixes i el calendari per repetir les proves.