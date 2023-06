Ada Colau ha proposat aquest dimarts una fórmula per governar Barcelona amb ERC i el PSC de manera que els tres alcaldables comparteixin l’alcaldia. En el seu plantejament, aquest govern «fort», que tindria el suport de 24 regidors, començaria amb Ernest Maragall com a alcalde. El republicà ocuparia el càrrec un any, el primer del mandat.

Els tres anys posteriors es dividirien entre els dos caps de files restants: un any i mig per a Colau i un any i mig per a Collboni. L’alcaldessa en funcions ha defensat el repartiment per considerar que ella i l’alcaldable del PSC pràcticament van empatar, tot i que ell va quedar per sobre. L’alcaldable de Barcelona en Comú, que ha fet la seva proposta en el programa ‘Cafè d’idees’ de TVE, ha explicat que ha traslladat aquesta possibilitat al PSC i a ERC. També ha assegurat que té lògica que Maragall sigui alcalde menys temps perquè va perdre cinc regidors, tot i que ha considerat important que el republicà tingui un paper rellevant, cosa que s’entén perquè si no pocs incentius tindria per afegir-se a una fórmula inèdita i complexa. Els 11 regidors de Trias Colau ha considerat que Trias no pot governar sol –malgrat que ella ho va fer en el seu primer mandat durant dos anys i mig– i que tot i que sumi ERC no tindrà majoria absoluta. «A mi m’és igual qui talli la cinta de la inauguració de la connexió del tramvia, si Maragall, Collboni o jo, el que m’importa és que s’uneixi», ha afirmat Colau com a exemple del que diu que inspira la seva proposta: garantir polítiques progressistes.