El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha amenaçat aquest dimecres amb una protesta a gran escala a les portes de l'estiu si no s'evita la "liberalització salvatge" dels vehicles de transport amb conductor (VTC). Sis dies després de la sentència del TJUE que va tombar la norma que limitava les autoritzacions a empreses com Uber o Cabify, Àlvarez ha fixat el 30 de juny com la data límit per "posar ordre" a la llei que regula el sector. "Confiem a tenir dimarts un text que puguem acordar. Si no hi ha pacte sortiran tots els taxis d'Espanya a col·lapsar totes les ciutats i aeroports", ha apuntat en declaracions a la premsa abans d'una protesta que ha reunit centenars de conductors de la capital catalana i l'àrea metropolitana.

"Totes les grans ciutats del territori nacional estan a punt d'explotar. Ara mateix estem en una situació clavada a la de juliol de 2018, quan va explotar tot a Barcelona, on va començar una vaga indefinida que va estendre com una taca d'oli", ha afirmat. "Estem demanant ajuda al govern espanyol. No és una amenaça, no estem amenaçant, sabem que tenen voluntat", ha indicat abans d'iniciar una marxa lenta que ha anat de la plaça Espanya fins al passeig de Gràcia. Després, diversos taxistes s'han desplaçat fins a la Delegació del Govern a Barcelona. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) coneguda la setmana passada descarta la limitació d'una VTC per cada 30 taxis que es va aplicar a l'àrea metropolitana de Barcelona en considerar que és contrària al dret europeu. Tot i això, el tribunal va obrir la porta a poder exigir una autorització addicional "si és necessari per a la bona gestió del transport" i sempre que sigui amb "criteris objectius" i "sense arbitrarietats", marge al qual s'agafen els taxistes per establir noves limitacions a firmes com Uber o Cabify.