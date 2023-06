L’Observatori contra l’Homofòbia ha denunciat una altra agressió trànsfoba a Barcelona. Una dona trans ha sofert agressions tant físiques com verbals a l’estació de Renfe del Clot-Aragó poc abans de les 18.00 h de dimarts passat 20 de juny, tal com ha explicat l’entitat en el seu perfil de Twitter.

Un testimoni va gravar un dels moments de l’atac i, en un vídeo, poden escoltar-se insults com «maricon de merda» o «fill de puta», segons Betevé.

🔴Condemnem episodi de transfòbia patit per una dona trans al l'estació d'El-Clot-Aragó.



ℹ️ Registrem incidència i activem protocols i serveis d'acompanyament psicosocial i assessorament jurídic.



🟣Seguim treballant per garantir un transport públic amable lliure d'LGTBI-fòbia. pic.twitter.com/MG58DOzYqW — Observatori Contra l'Homofòbia (@OCL_H) 20 de junio de 2023

Des de l’Observatori asseguren que s’ha activat el protocol de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha posat al corrent dels fets tant l’Oficina per la No Discriminació com Renfe, i estudien si TMB hauria d’activar també el seu protocol.

Una altra agressió trànsfoba el 10 de juny

El metro de Barcelona va ser dissabte passat 10 de juny escenari d’una altra agressió contra el col·lectiu LGTBIQ. Una dona transgènere va ser atacada per un home entorn de les 21.00 h dins d’un vagó de la Línia 1 (vermella).

«Et mataré, a tu i a la teva perruca», li va dir l’agressor a la víctima després de donar-li múltiples cops de puny i puntades de peu. L’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ja va denunciar l’aldarull com un episodi de «violència extrema i transfòbic».

L’atacant es va dirigir a la víctima «amb increpacions com surt d’aquí, estàs fent el ridícul», informa aquest diumenge l’OCH. La situació va escalar a una agressió física i els viatgers la van gravar amb el seu mòbil.

En les imatges s’aprecia com la dona intenta defensar-se com pot. A més, diversos viatgers van intentar parar l’agressor alhora que d’altres s’aparten per no resultar ferits.