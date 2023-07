Catalunya inicia aquest diumenge un episodi de calor intensa, avís llançat pel servei meteorològic Meteocat, que pronostica que s'allargarà, com a mínim, fins dimarts, jornada en què la temperatura podria ser de dotze graus per sobre de mitjana per a l'època de l'any.

De fet, aquest diumenge s'han registrat temperatures molt altes arreu de Catalunya, i també a la regió central. Artés és el municipi català que ha registrat la temperatura més alta del dia, amb 38,7 graus. La segueixen diversos municipis de Ponent i, pel que fa a la Catalunya Central, també apareixen en la llista de municipis més càlids Organyà, amb 38,2 graus i Solsona, amb 37,9. En aquest escenari, Protecció Civil ha demanat que s'evitin les activitats a l'aire lliure a les hores centrals del dia i que s'extremi la precaució a les platges, on aquest cap de setmana ha mort ja quatre persones ofegades. Aquest diumenge, Meteocat manté l'avís taronja a tota la costa catalana per mala mar. Meteocat indica que la temperatura anirà pujant a poc a poc, en un ambient amb predomini de sol, jornada en què les temperatures més altes es donaran a les comarques de Ponent, on arribaran a 38 o 39 graus de màxima. Aquesta pujada respon a l'entrada d'una massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Dimarts és el dia en què s'espera el punt àlgid d'aquest episodi de calor, amb temperatures de fins a 40 graus a Lleida, jornada per a la qual el Meteocat ha llançat l'avís taronja a les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera, la Segarra, el Solsonès, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. També estaran a nivell taronja el Pallars Subirà, l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Empordà, Osona, la Garrotxa i el Pla d'Estany. Dimarts, indica el Meteocat, la temperatura en altura, a 850 hectopascals, pot ser molt elevada, amb valors de 28 graus, cosa que representa una anomalia en aquest punt de dotze graus per sobre de la mitjana climàtica. Protecció Civil ha demanat extremar a prudència a les platges, a les piscines i en aigües interiors coincidint amb l'episodi d'altes temperatures. Aconsella, en aquest sentit, evitar estar gaire temps al sol, fer servir ulleres i gorres, utilitzar protecció solar i extremar les precaucions entre les dotze i les catorze hores, així com vigilar que els nens i la gent gran beguin líquids sovint per estar hidratats.